“دلائل على التعذيب والإعدام الميداني”.. صور خاصة لجثامين شهداء غزة بعد تسليمها من إسرائيل (شاهد)

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن طواقمها استلمت 45 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مجمع ناصر الطبي بخان يونس جنوبي القطاع، بعد أن سلّمها جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يحتجز تلك الجثامين خلال الحرب.

وأظهرت مشاهد خاصة بثتها الجزيرة مباشر، جثامين الشهداء التي تم تسلمها، مساء أمس الثلاثاء، عبر الصليب الأحمر ضمن صفقة التبادل التي تبنّاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

دلائل تعذيب وتنكيل

وأفادت الوزارة بأن الجثامين تحمل دلائل واضحة على التعذيب والتنكيل والإعدام الميداني، إذ وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، مما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستزوّد الوزارة بأسماء الجثامين لاحقًا فور استكمال إجراءات التحقق والتوثيق.

جثث بلا ملامح.. والأهالي ينتظرون

ومنذ الصباح، يتوافد أهالي المفقودين إلى مجمع ناصر الطبي للتعرف على ذويهم.

وأمس، كشفت محمود الزقوت المدير العام للمستشفيات في قطاع غزة، أن هناك جثامين بلا ملامح، وأن هناك لجنة تقوم بالتعرف على هوياتهم.

وأوضح زقوت أن وزارة الصحة ستنشر قائمة بأسماء الشهداء بمجرد الحصول عليها من الصليب الأحمر لكي يتعرف الأهالي على جثث أقربائهم ويقوموا بدفنهم.

وأشار زقوت إلى أن هناك وعودا بتسلُّم مزيد من جثث الشهداء الفلسطينيين في الأيام القادمة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.