دور توني بلير في حكم غزة.. وزير بريطاني يكشف موقف بلاده (فيديو)

نفى وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، هاميش فالكونر، أي دور أو تنسيق رسمي من الحكومة البريطانية بخصوص تعيين رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير في مجلس لحكم قطاع غزة مستقبلا.

هل سيشارك توني بلير في حكم قطاع غزة بالتنسيق مع الحكومة البريطانية؟

وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يجيب.. pic.twitter.com/8wraYtbqrB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 14, 2025

دور ترامب

وأوضح فالكونر لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن تعيين بلير في مجلس لحكم قطاع غزة “قد يكون من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مجلس السلام، وذلك بصفة فردية وبصفة شخصية من الحكومة الأمريكية، وليس من قبل الحكومة البريطانية”.

وأشار إلى أن هذا التقدير سيكون من قبل الولايات المتحدة، نظرا لخبرة بلير كـ”قائد سابق لحزب العمال، وكذلك لديه خبرة في مثل هذه المسارات”.

وأضاف الوزير البريطاني أن خطة “الـ21 نقطة” التي قدمها الرئيس ترامب لوقف الحرب في غزة ستتضمن “تكوين مجلس للسلام تشارك فيه العديد من الأطراف بما في ذلك المملكة المتحدة“.

بلير يثير الجدل

وعاد اسم توني بلير للصعود إلى واجهة الأحداث من جديد بعدما أعلن ترامب نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، خطته لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتنص الخطة على أن القطاع سيخضع لحكم انتقالي مؤقت تديره لجنة تكنوقراط فلسطينية غير سياسية، تعمل تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُعرف باسم “مجلس السلام”، برئاسة ترامب إلى جانب قادة دول وشخصيات من بينهم بلير.

ويُعَد قرار حكومة توني بلير بالمشاركة في غزو العراق عام 2003 أبرز المحطات المثيرة للانتقاد في مسيرته السياسية. فبالإضافة إلى ما نُسب إلى القوات البريطانية من ارتكاب فظائع بحق العراقيين أثناء الغزو، صدر في يوليو/تموز عام 2016 “تقرير تشيلكوت”، وهو تحقيق رسمي بريطاني موسع بشأن حرب العراق، وجَّه انتقادات حادة لطريقة اتخاذ قرار مشاركة بريطانيا في الغزو إلى جانب الولايات المتحدة.