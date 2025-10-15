شاهد: اللحظات الأولى لقصف باكستاني على مدينة بولاية قندهار الأفغانية

أفادت وكالة رويترز نقلاً عن مسؤولين أفغان وباكستانيين بأن باكستان نفذت ضربة جوية، اليوم الأربعاء، في ولاية قندهار الأفغانية.

وأظهر مقطع فيديو دمارا واسعا جراء القصف الباكستاني، وانتشال ضحايا من تحت الأنقاض.

وتأتي هذه الخطوة لتزيد من حدة التوتر بين الجارتين، خاصة بعد أن كانت المواجهات مطلع الأسبوع هي الأسوأ منذ سيطرة حركة طالبان على كابول في عام 2021.

اشتباكات دموية على الحدود

وفي وقت سابق اليوم، قالت حركة طالبان إن أكثر من 12 مدنيا قتلوا في أفغانستان، عندما اندلعت اشتباكات جديدة بين القوات الأفغانية والباكستانية اليوم الأربعاء، نسفت السلام الهش الذي صمد لفترة وجيزة بعد اشتباكات بين البلدين في مطلع الأسبوع أسفرت عن مقتل العشرات.

وقال مسؤولون في المستشفى المحلي، إن أكثر من 80 امرأة وطفلا أصيبوا أيضا في الاشتباكات. واتّهم الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد القوات الباكستانية بتنفيذ هجمات مرة أخرى باستخدام أسلحة “خفيفة وثقيلة” في المنطقة.

بدورها ذكرت باكستان أن أربعة من مواطنيها أصيبوا في هجمات شنتها “قوات طالبان” في منطقة تشامان المقابلة لسبين بولدك عبر الحدود.

في واقعة أخرى، أكد مسؤولان أمنيان باكستانيان مقتل ستة أفراد من قوات شبه عسكرية وإصابة ستة آخرين في مواجهات مع مسلحين بمنطقة أوراكزاي الحدودية الباكستانية، مشيرين إلى مقتل تسعة مسلحين أيضاً خلال عملية التمشيط.

اتهامات متبادلة

وكان المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، الأحد، قال إنها أوقفت الاشتباكات على الحدود مع باكستان بوساطة وطلب قطري وسعودي.

واندلع أحدث نزاع بين الدولتين، اللتين كانتا حليفتين، بعدما طالبت إسلام آباد إدارة طالبان في أفغانستان باتخاذ إجراءات ضد المسلحين الذين كثفوا هجماتهم داخل الأراضي الباكستانية، مؤكدة أنهم ينشطون انطلاقا من ملاذ آمن داخل أفغانستان.

وتنفي حركة طالبان وجود مسلحين باكستانيين في أفغانستان، وقال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية عبر منصة إكس “شنت القوات الباكستانية هجمات في وقت مبكر من صباح اليوم. واستشهد أكثر من 12 مدنيا وأصيب أكثر من 100 آخرين”.

وذكرت طالبان أيضا أنها قتلت “عددا كبيرا من الجنود الباكستانيين”، واستولت على مواقعهم ومراكزهم وأسلحتهم ودباباتهم و”دمرت” معظم منشآتهم العسكرية.