لغز الجثة الرابعة.. إسرائيل تكشف نتائج فحص جثامين جديدة تسلمتها من غزة

بعد تسلُّم الاحتلال مساء الثلاثاء 4 جثامين من غزة، تأكدت هوية الجندي تمير نمرودي وكذلك أوريئيل باروخ وإيتان ليفي، في حين أعلن جيش الاحتلال رسميا أن الجثة الرابعة ليست لأي أسير إسرائيلي.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، تم تشخيص الجثث التي أُعيدت من قطاع غزة، في معهد الطب العدلي بأبو كبير في تل أبيب، صباح اليوم الأربعاء، وذلك بعد استكمال الفحوص الطبية الشرعية والتعرف الرسمي عليهم.

وأكد جيش الاحتلال، ظهر اليوم، أن الفحوصات التي أُجريت في معهد أبو كبير، أظهرت أن الجثة الرابعة التي سلّمتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى إسرائيل الليلة الماضية لا تعود لأي من الأسرى المعروفين حتى الآن.

وتخضع الجثامين لفحوص دقيقة في معهد الطب العدلي للتأكد من هويتها قبل تسليمها رسميًا للعائلات، بحسب هيئة البث.

צה"ל מודיע רשמית: הגופה הרביעית לא שייכת לאף חטוף ישראלי@ItayBlumental @ela1949 — כאן חדשות (@kann_news) October 15, 2025

وتسلّمت إسرائيل الليلة الماضية 4 جثث من قطاع غزة عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ضمن الاتفاق الذي تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال جيش الاحتلال في بيان إن على حركة حماس “تطبيق الاتفاق وبذل الجهود المطلوبة لإعادة جميع الأسرى دون استثناء”، مشيرا إلى أن استعادة الجثث تأتي بعد الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء يوم الاثنين.

ويوم الاثنين، سلمّت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، 4 جثث من أسرى الاحتلال، وأكدت إسرائيل التعرف عليها، وأوضحت القسام أنها تحتاج إلى مزيد من الوقت لاستخراج جثث آخرين ما زالوا تحت الأنقاض.