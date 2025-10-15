صور خاصة لوصول دفعة ثانية من جثامين شهداء غزة من إسرائيل (فيديو)

أفادت مراسلة الجزيرة مباشر، عصر اليوم الأربعاء، بوصول دفعة ثانية من رفاة وجثامين شهداء فلسطينيين كانت محتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة، إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع.

وأظهرت صور خاصة، اللحظات الأولى لوصول عربات منظمة الصليب الأحمر، التي تنقل جثامين الشهداء بعدما تسلمتها من الاحتلال، وذلك وفق المرحلة الأولى من الاتفاق الذي تبنّاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن صفقة التبادل.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن طواقمها تسلّمت 45 جثمانًا لشهداء فلسطينيين، من اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وفي وقت سابق اليوم، بثّت الجزيرة مباشر لقطات خاصة من داخل مجمع ناصر الطبي تظهر جثامين لعشرات من الشهداء أُعيدت من إسرائيل.

وأفادت الوزارة بأن الجثامين تحمل دلائل واضحة على التعذيب والتنكيل والإعدام الميداني، إذ وُجدت عليها آثار تقييد وعصب للعيون، مما يشير إلى تعرض أصحابها لانتهاكات جسيمة قبل استشهادهم.

“دلائل على التـعـ ـذيـب والإعـ ـدام الميداني”.. صور خاصة لجـثـ ـامـيـن شـهـ ـداء #غزة بعد تسليمها من إسرائيل (شاهد)#الجزيرة_مباشر https://t.co/HotkTkJSzJ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 15, 2025

من جانبها، أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها ستزوّد الوزارة بأسماء الجثامين لاحقًا فور استكمال إجراءات التحقق والتوثيق.

ومنذ الصباح، يتوافد أهالي المفقودين إلى مجمع ناصر الطبي للتعرف على ذويهم.