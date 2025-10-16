إضراب عام واحتجاجات حاشدة في إسبانيا تضامنا مع غزة (فيديو)

شهدت عدد من المدن الإسبانية، الأربعاء، شللا شبه تام مع انطلاق إضراب عام دعت إليه أبرز النقابات العمالية والطلابية، احتجاجا على “الإبادة الجماعية المستمرة” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ عامين.

وشارك عشرات الآلاف في أكثر من 200 مظاهرة عمت مختلف أنحاء البلاد، من مدريد إلى برشلونة وفالنسيا وإشبيلية، رافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بإنهاء التعاون العسكري والدبلوماسي مع إسرائيل.

غضب شعبي متصاعد

وردد المحتجون هتافات تدعو حكومة بيدرو سانشيز إلى اتخاذ موقف “فعّال وشجاع”، على غرار ما فعلت دول العالم سابقا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا.

وجاء الإضراب في ظل موجة غضب شعبي متصاعدة بعد الهجوم الإسرائيلي على “أسطول الصمود” الذي أبحر مؤخرا من برشلونة بمشاركة متضامنين أوروبيين لكسر الحصار المفروض على غزة، حيث اعترضته بحرية الاحتلال في المياه الدولية واعتقلت المشاركين كافة.

انتهاكات جسيمة

ويعد هذا التحرك الأوسع من نوعه في أوروبا منذ بدء الحرب على غزة، ويعكس التحام النقابات العمالية والحركات الطلابية مع الموقف الشعبي الإسباني المناهض للسياسات الإسرائيلية.

وكانت الحكومة الإسبانية من أكثر الحكومات الأوروبية انتقادا للعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، إذ أعلنت في سبتمبر/أيلول الماضي أن النيابة العامة ستفتح تحقيقا في “الانتهاكات الجسيمة” لحقوق الإنسان التي ترتكب في غزة، تمهيدا لتقديم الأدلة إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وانضمت مدريد في وقت سابق إلى الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إسرائيل بارتكاب جريمة “إبادة جماعية” بحق سكان قطاع غزة.