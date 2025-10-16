بعد أسابيع تحت الأنقاض.. انتشال جثمان الشهيدة غادة رباح في غزة (فيديو)

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الخميس، انتشال جثمان الشهيدة غادة رباح بعد أسابيع من بقائها تحت أنقاض منزلها المدمر، الذي أعاد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه رغم المناشدات لإنقاذها.

وقال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة إن أفراد الدفاع المدني تمكنوا من انتشال الجثمان بعد جهد كبير لإزالة الركام والحطام.

ودعا بصل إلى توفير المعدات الثقيلة والأجهزة اللازمة من أجل انتشال جثامين الشهداء الموجودة تحت الأنقاض.

وفي أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، قصف جيش الاحتلال منزل المعلمة غادة رباح، غرب مدينة غزة.

ووجهت غادة وقتها نداء استغاثة من تحت الركام ليومين كاملين دون جدوى.

ورغم محاولات التنسيق مع جيش الاحتلال للسماح للدفاع المدني بالوصول إلى غادة، أعاد جيش الاحتلال قصف المنزل ليدمره بشكل كامل.

وفي السياق أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انتشال 381 جثمانا من تحت الأنقاض في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.