ترامب يكشف تفاصيل مكالمة هاتفية “مثمرة للغاية” مع بوتين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، الخميس، أنه أجرى مكالمة هاتفية وصفها بـ”المثمرة للغاية” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت قضايا رئيسة عدة أبرزها تحقيق السلام في الشرق الأوسط، والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال ترامب في منشوره: “اختتمتُ للتو مكالمتي الهاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكانت مثمرة للغاية. هنأني الرئيس بوتين والولايات المتحدة على تحقيق السلام في الشرق الأوسط، وهو أمر طالما حلمنا به منذ قرون، كما قال”.

وأضاف ترامب أن هذا النجاح “سيُسهم في مفاوضاتنا لإنهاء الحرب مع روسيا وأوكرانيا“.

وأشار إلى أن بوتين أعرب عن تقديره لجهود السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، في مجال رعاية الأطفال، مؤكدا استمرار التعاون بين البلدين في هذا السياق.

وأوضح ترامب أنه ناقش مع بوتين مستقبل التجارة بين الولايات المتحدة وروسيا بعد انتهاء الحرب، واتفق الطرفان على عقد اجتماع لمستشارين رفيعي المستوى الأسبوع المقبل بقيادة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، على أن يُحدد مكان الاجتماع لاحقا.

وختم ترامب تصريحه بالإشارة إلى اتفاقه مع بوتين على لقاء مرتقب في بودابست، المجر، “للنظر في إمكانية إنهاء هذه الحرب المشينة بين روسيا وأوكرانيا”، كما أعلن عزمه لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي غدا لبحث نتائج مكالمته مع بوتين وملفات أخرى.

وقال ترامب: “أعتقد أن المكالمة الهاتفية اليوم قد حققت تقدما كبيرا”.

وعقد ترامب قمة مع بوتين في ألاسكا في أغسطس/آب الماضي، لكنه فشل في تحقيق اختراق، ومنذ ذلك الحين تصاعدت الهجمات الروسية على أوكرانيا.

وأشارت روسيا لاحقا إلى أن الزخم نحو التوصل لاتفاق سلام في أوكرانيا تلاشى إلى حد كبير عقب الاجتماع.