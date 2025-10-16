رئيس حماس في الضفة: المعركة لم ولن تنتهي بنهاية صوت البنادق وحقوقنا ليست للمساومة (فيديو)

قال زاهر جبارين، رئيس حركة (حماس) في الضفة الغربية المحتلة ورئيس مكتب الأسرى والشهداء في الحركة، إن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للمساومة، مؤكدا أن الدولة الفلسطينية ليست منة من أحد.

وأضاف جبارين في كلمة، اليوم الخميس، أن المعركة لم ولن تنتهي بنهاية صوت البنادق، بل هي متواصلة وعنوانها الحقوق الوطنية والدفاع عن الأرض وحرية الأسرى وحماية المقدسات.

وأشار إلى أن “صفقة طوفان الأقصى كسرت قيد أكثر من 4000 أسير بينهم 500 أسير محكوم عليهم بالسجن مدى الحياة رغما عن المحتل”.

وفيما يلي أهم ما جاء في كلمة زاهر جبارين: