شرطي إسرائيلي يطلق النار قرب السفارة المصرية في تل أبيب

قالت الشرطة الإسرائيلية إنها استكملت تحقيقاتها الأولية في حادثة إطلاق نار وقعت الخميس قرب السفارة المصرية بشارع بازل في تل أبيب، مؤكدة عدم وقوع إصابات.

وأوضحت الشرطة في بيان أن “شرطيا من حرس الحدود كان في مهمة أمنية بمحيط السفارة المصرية أطلق النار من سلاحه الشخصي باتجاه سيارة مشبوهة بعد نشوب جدال مع سائق توصيل”.

وأضاف البيان أن السائق، البالغ من العمر 22 عاما وينحدر من مدينة ريشون لتسيون، فر من المكان فور وقوع الحادث، لكن قوات الشرطة تمكنت من العثور عليه وتوقيفه مع سيارته لاحقا بغرض التحقيق.

وأكدت الشرطة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لا يحمل أي دوافع أمنية، لافتة إلى استمرار فحص ملابسات ما جرى ومواصلة التحقيق مع جميع الأطراف.