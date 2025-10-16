فصائل المقاومة في غزة تعلّق على مقتل رئيس أركان “أنصار الله” في اليمن

نعت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة رئيس أركان جماعة “أنصار الله” اليمنية اللواء محمد عبد الكريم الغماري، الذي أعلنت الجماعة مقتله في وقت سابق اليوم الخميس.

كتائب الشهيد عز الدين القسام

قالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، إن الغمار “ارتقى شهيدا على طريق القدس مع عدد من إخوانه، في أشرف المعارك، دفاعا عن الأقصى وفلسطين، وضمن معركة الإسناد المباركة التي تصدرتها اليمن العظيمة واستمرت فيها حتى اللحظات الأخيرة قبل وقف العدوان”.

وأكدت كتائب القسام في بيان أن سياسة الاغتيالات التي ينفذها الاحتلال أثبتت فشلها، و”مفاعيلها العكسية على الاحتلال المجرم”.

وشددت على أن دماء الشهداء “ستبقى نبراسا يضيء لنا طريق الكرامة والحرية، ونحن على ثقة بأن هذه الشهادة المباركة لن تزيد إخوان الصدق إلا قوة وثباتا وعنفوانا وتصميما على السير في طريق القدس حتى النصر والتحرير”.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اللواء الركن محمد عبد الكريم الغماري، وأكدت أن الشعب الفلسطيني “سيبقى وفيّا لتضحيات الشعب اليمني ونعتز بشهدائه نصرة لقضية شعبنا”.

وأكدت الحركة شعورها “بفخر كبير بامتزاج الدم الفلسطيني واليمني في مقاومة الاحتلال والدفاع عن مقدساتنا”.

حركة المجاهدين الفلسطينية

نعت حركة المجاهدين الفلسطينية “اللواء محمد الغماري الذي استشهد باستهداف صهيوني سابق”.

وأكدت الحركة في بيان أن الشعب الفلسطيني “لن ينسى تضحيات الشعب اليمني وقواته المسلحة حيث وقفوا وساندوا غزة بالدم والبارود وسط تخاذل وتآمر كبير”.

كما أكد البيان أن “هذه الدماء الطاهرة التي امتزجت مع دماء شعبنا في مواجهة العدو الصهيوني الجبان هي المؤشر على وحدة المصير وصوابية الطريق”، مشددا على “أن هذا الدم الطاهر لن يضيع سدى بل سينبت نصرا للأمة بأسرها”.