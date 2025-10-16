هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي

قالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إن طائرة تقل الوزير بيت هيغسيث هبطت اضطراريا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بسبب شرخ في الزجاج الأمامي.

وكتب المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، عبر منصة “إكس” أن الطائرة هبطت وفقا للإجراءات، مضيفا أن “كل من على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير”.

On the way back to the United States from NATO’s Defense Ministers meeting, Secretary of War Hegseth’s plane made an unscheduled landing in the United Kingdom due to a crack in the aircraft windshield. The plane landed based on standard procedures and everyone onboard, including… — Sean Parnell (@SeanParnellASW) October 15, 2025

ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل بشأن السبب وراء حدوث الشرخ، كما لم يتم الكشف عن طراز الطائرة.

وكان هيغسيث في طريقه عائدا من بروكسل، بعد زيارة قصيرة شارك خلالها في اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن دعم أوكرانيا.

وأعاد هيغسيث نشر ما كتبه بارنيل عبر “إكس” معلقا: “كل شيء على ما يرام الحمد لله! المهمة متواصلة!”.

All good. Thank God. Continue mission! https://t.co/kCMmfOvHLX — Pete Hegseth (@PeteHegseth) October 15, 2025

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة عسكرية أمريكية تقل مسؤولين بارزين بسبب حدوث خلل فيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى ميونيخ إلى العودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي.