هبوط اضطراري لطائرة وزير الحرب الأمريكي

وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت
وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيت (رويترز)
قالت وزارة الحرب الأمريكية (البنتاغون) إن طائرة تقل الوزير بيت هيغسيث هبطت اضطراريا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بسبب شرخ في الزجاج الأمامي.

وكتب المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل، عبر منصة “إكس” أن الطائرة هبطت وفقا للإجراءات، مضيفا أن “كل من على متنها، بمن فيهم الوزير هيغسيث، بخير”.

ولم يقدم المتحدث مزيدا من التفاصيل بشأن السبب وراء حدوث الشرخ، كما لم يتم الكشف عن طراز الطائرة.

وكان هيغسيث في طريقه عائدا من بروكسل، بعد زيارة قصيرة شارك خلالها في اجتماع حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن دعم أوكرانيا.

وأعاد هيغسيث نشر ما كتبه بارنيل عبر “إكس” معلقا: “كل شيء على ما يرام الحمد لله! المهمة متواصلة!”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها طائرة عسكرية أمريكية تقل مسؤولين بارزين بسبب حدوث خلل فيها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، اضطرت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية كانت تقل وزير الخارجية ماركو روبيو إلى ميونيخ إلى العودة إلى واشنطن بعد تعرضها لخلل ميكانيكي.

