الفائزة بـ”نوبل للسلام” تهنئ نتنياهو بإنجازاته خلال الحرب على غزة

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، أن الفائزة بجائزة نوبل للسلام، زعيمة المعارضة في فنزويلا ماريا كورينا ماتشادو، أجرت اتصالا هاتفيا مع نتنياهو، هنأته فيه على ما وصفتها بـ”إنجازات إسرائيل خلال الحرب”، وعلى الاتفاق الأخير الخاص بإطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو إن ماتشادو أعربت عن “تقديرها الكبير لقرارات رئيس الوزراء وإجراءاته الحاسمة أثناء الحرب”، مشيدة بما حققته إسرائيل في مواجهة ما وصفته بـ”محور الشر الإيراني”، الذي قالت إنه “يعمل ليس فقط ضد إسرائيل، بل ضد شعب فنزويلا أيضا”.

من جانبه، هنّأ نتنياهو ماتشادو على فوزها بجائزة نوبل للسلام، وأشاد بما سمّاها “جهودها من أجل الديمقراطية وتوسيع دائرة السلام في العالم”.

وكانت ماريا كورينا ماتشادو قد فازت بجائزة نوبل للسلام يوم الجمعة الماضي، ومن المقرر أن تُسلَّم الجائزة رسميا في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل في العاصمة النرويجية أوسلو، بالتزامن مع ذكرى وفاة الصناعي السويدي ألفريد نوبل مؤسس الجائزة عام 1895.

وتبلغ قيمة الجائزة 11 مليون كرونة سويدية، أي ما يعادل نحو 1.2 مليون دولار أمريكي.