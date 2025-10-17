القسام تسلم الصليب الأحمر جثة جديدة لأحد أسرى الاحتلال

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة/ فجر السبت، أن الصليب الأحمر “تسلم جثة أحد الرهائن بغزة وأنه في الطريق إلى قواته”.

يأتي ذلك بعد إعلان حركة المقاومة الإسلامية “حماس“، في وقت سابق، أنها ستسلّم في وقت لاحق هذه الليلة جثة أسير الى إسرائيل، وفق ما جاء في بيان نشرته عبر حسابها على منصة تلغرام.

وجاء في البيان “في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى، ستقوم كتائب الشهيد عز الدين القسام بتسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم استخراجها اليوم في قطاع غزة عند الساعة 11 مساء بتوقيت غزة”.

في المقابل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثة أحد الرهائن في جنوب قطاع غزة”.

وقال منسق شؤون المختطفين والمفقودين الإسرائيليين إنه “من المتوقع استلام جثمان مختطف آخر الليلة من غزة وسينقل إلى معهد الطب الشرعي للتعرف عليه”.

بدوره، قال حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس إن “الحركة تستمر بالتزامها بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بتسليمها جثة أسير اسرائيلي أخر مساء اليوم، وستواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل”.

وأضاف “سيظل مطلوباً من جميع الأطراف دفع الاحتلال للالتزام بالاتفاق ووقف خروقاته المتمثلة بالقتل اليومي، وعدم إدخال المساعدات الكافية لأهالي القطاع”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قد أفادت أنه “من المحتمل أن تتسلم إسرائيل ليل السبت، جثة أسير إسرائيلي إضافية، تطبيقا لبنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة”.

ووفق الهيئة، فهذا الجثمان واحد من الجثامين 19 المتبقية في غزة وتنتظر تل أبيب تسليمهم إليها.

وبحسب الهيئة، فقد أُعيد حتى الآن 9 جثامين من أصل 28، فيما سلمت حماس الخميس، نعشي الجنديين عنبر هايمان، والرقيب محمد الأطرش، إلى الصليب الأحمر لإعادتهما إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، حذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة (حماس) مما وصفه بـ”نفاد الوقت” مؤكدا أن الحركة تعرف مكان وجود جثث “الرهائن” في غزة.

وفي بيان له، طالب مكتب نتنياهو الحركة بالالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على وجوب “نزع سلاح حماس من دون شروط سابقة أو استثناءات”.