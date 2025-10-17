بعد الإفراج عن هانيبال في لبنان.. أين عائلة معمر القذافي الآن؟

قرر القضاء اللبناني، اليوم الجمعة، الموافقة على إخلاء سبيل هانيبال القذافي، ابن الراحل الرئيس الليبي المخلوع معمر القذافي، مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار ومنعه من السفر.

وفي عام 2015، اختطف مجهولون هانيبال في سوريا، ونُقل إلى لبنان الذي أصدرت حكومته آنذاك قرارا باعتقاله، وما زال يقبع في سجونه حتى الآن ضمن تحقيق في قضية اختفاء زعيم حركة أمل السابق موسى الصدر في ليبيا عام 1978.

وتحمّل الطائفة الشيعية في لبنان القذافي الراحل مسؤولية اختطاف الصدر و2 من مساعديه في ليبيا أثناء زيارة رسمية لها، لكن النظام الليبي السابق نفى هذه التهمة مرارا، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي في قضية خطف موسى الصدر وإخفائه، وافق على إخلاء سبيل هانيبال القذافي مقابل كفالة قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر.

ومنذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 في انتفاضة شعبية، أعقبها مقتله بعد أكثر من 40 عاما في الحكم، تفرَّق أفراد عائلته في أنحاء مختلفة من العالم.

فيما يلي ما نعرف عن أبنائه:

هانيبال القذافي

يبلغ اليوم 49 عاما. اعتقلته السلطات اللبنانية في ديسمبر/كانون الأول 2015، وظل محتجزا من دون محاكمة.

يطالب لبنان بالحصول منه على معلومات بشأن اختفاء الزعيم الشيعي اللبناني الإمام موسى الصدر في ليبيا عام 1978، حين كان والده في السلطة.

سيف الإسلام القذافي

كان يُنظر إليه طويلا على أنه الخليفة المحتمل لوالده، واكتسب سيف الإسلام (53 عاما) سمعة الإصلاحي المعتدل، قبل أن تتهاوى صورته حين توعّد بأنهار من الدم في بداية الاحتجاجات ضد والده. وهو مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

اعتُقل في جنوب ليبيا، واحتُجز لسنوات في مدينة الزنتان غربي البلاد، وصدر بحقه حكم بالإعدام بعد محاكمة سريعة عام 2015 قبل أن يستفيد من عفو.

لا يُعرف مكان وجوده حاليا، لكنه قدَّم ترشيحه للانتخابات الرئاسية عام 2021، مستندا إلى دعم أنصار النظام السابق، لكن الانتخابات لم تُجر.

عائشة القذافي ووالدتها

فرت عائشة ابنة القذافي، وهي محامية، عام 2011 إلى الجزائر برفقة والدتها وأحد إخوتها، ثم انتقلت إلى سلطنة عمان حيث حصلت على اللجوء السياسي. أما صفية فركاش، أرملة القذافي، فتتنقل حاليا بين مصر وسلطنة عمان، وفق مصدر قريب من العائلة.

الساعدي القذافي

وُلد في عام 1973، وكان لاعب كرة قدم معروفا بنمط حياة صاخب. فر بعد سقوط النظام إلى النيجر، حيث وضعته السلطات تحت الإقامة الجبرية بعدما أثار غضب طرابلس بتصريحات قال فيها إنه سيعود لقيادة المقاومة.

سُلّم لاحقا إلى ليبيا، وسُجن قبل الإفراج عنه في سبتمبر/أيلول 2021، وتوجَّه بعد ذلك إلى تركيا.

المعتصم القذافي

من مواليد عام 1975، كان طبيبا وضابطا في الجيش، وترأس مجلس الأمن القومي، وكان أبرز منافسي سيف الإسلام داخل العائلة. أُسر حيا مع والده في سرت في 20 أكتوبر/تشرين الأول 2011، ولقي المصير نفسه، ودُفن في مكان غير معروف.

خميس القذافي

أدى دورا محوريا في قمع الاحتجاجات في بنغازي، وكان يقود آخر قاعدة عسكرية سقطت في طرابلس. أُعلن مقتله عام 2011.

محمد القذافي