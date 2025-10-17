جدل وانتقادات لمذيعة “فوكس نيوز”.. حاولت إحراج زهران ممداني بسؤال عن سلاح حماس (شاهد)

أثارت مذيعة في شبكة “فوكس نيوز” جدلا واسعا بعد إصرارها على توجيه سؤال في السياسة الخارجية إلى زهران ممداني، المرشح لمنصب عمدة مدينة نيويورك.

وركز السؤال بشكل مباشر على رأي المرشح في مسألة نزع سلاح (حماس) وتخليها عن حكم غزة، وهو ما أثار تساؤلات حول علاقة هذا الأمر بانتخابات محلية أمريكية.

وأكد ممداني أنه مهتم بالعمل على مستقبل سكان المدينة، مشددا على أن أي مستقبل لنيويورك يجب أن يكون متاحا للجميع، ورغم محاولته إعادة توجيه النقاش إلى الشؤون المحلية، إلا أن المذيعة أعادت السؤال، ليجيب ممداني بأنه “يجب علينا التأكد من وجود سلام” بين إسرائيل وفلسطين، دون الالتزام بالمطالبة المحددة بنزع سلاح (حماس).

انتقادات لدور الإعلام وسؤال المذيعة

أثار إصرار المذيعة انتقادات واسعة من المدونين والمتابعين، حيث علّق الناشط السياسي كريستيفرستون قائلا: “يبدو أنها تعتقد أنه مرشح لمنصب وزير الخارجية، وليس عمدة مدينة نيويورك”، مؤكدا أن رؤساء البلديات لا ينبغي لهم إدارة السياسة الخارجية.

كما تساءل المدون جيريمي جريتزر: “ما علاقة الصراع في غزة بمنصبه كعمدة مدينة نيويورك؟”.

وانتقدت أماندا شبكة “فوكس نيوز” بشكل عام، واصفة إياها بأنها “أخطر آلة دعاية في أمريكا”.

سلاح حماس.. فخ جديد لمرشح عمدة #نيويورك زهران ممداني pic.twitter.com/MYeVGBzQAl — برنامج هاشتاج (@ajmhashtag) October 16, 2025

تبرير السؤال والدفاع عن (حماس)

في المقابل، برر البعض توجيه السؤال لممداني بسبب مواقفه العلنية، إذ أشار معّلق يُدعى إيلان إلى أن المرشح شارك مؤخرا في ماراثون لجمع التبرعات لصالح (الأونروا)، وبدا “متعصبا إلى حد ما بشأن مستقبل غزة”.

أما فيكي فهاجمت ممداني لكونه “لا يصف أحداث 7 من أكتوبر بالإرهاب، ولا يعتقد أن على حماس التنازلات عن السلطة”، معتبرة أنه “لا يمكنه أن يكون عمدة مدينة نيويورك”.

ردود قوية داعمة لموقف ممداني

صانعة المحتوى بيليكلي، علّقت بأن “كل عنصري وصهيوني ويميني متطرف يبكي بسبب هذا التصريح”، متمنية ألا يعتذر ممداني من إجاباته.

وفي سياق الدفاع عن المقاومة، تساءل الكاتب إيدي نيلسون ردا على المنتقدين لممداني: “منذ متى يطلب من ضحايا الإبادة الجماعية تحت الاحتلال، التخلي عن الأسلحة التي يستخدمونها لمقاومة محتليهم؟”.