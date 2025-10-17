حماس ترد على نتنياهو بشأن رفات الأسرى وتأخير فتح معبر رفح

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح، وتقليص دخول المساعدات الإنسانية، تعكس :نهج حكومته الفاشية في معاقبة شعب قطاع غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية”.

وأعادت الحركة التأكيد في بيان، مساء الخميس، على أن “إعادة جثامين الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق بعض الوقت، حيث إن بعض هذه الجثامين دُفن في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها”.

وقال البيان إن “جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام”.

وأوضح أن المقاومة سلمت جثامين الأسرى الإسرائيليين التي تمكّنت من الوصول إليها مباشرة، مشيرا إلى أن “استخراج باقي الجثامين يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليًا بسبب منع الاحتلال دخولها”.

وقال البيان إن “أي تأخير في تسليم الجثامين تتحمل مسؤوليته الكاملة حكومة نتنياهو التي تعرقل وتمنع توفير الإمكانيات اللازمة لذلك”.

وأكدت حركة حماس “التزامها بالاتفاق وحرصها على تطبيقه، وحرصها على تسليم كل الجثامين الباقية، فيما يواصل نتنياهو المماطلة وعدم الالتزام بما عليه، بل ويعيق مساعي المقاومة وجهودها الإنسانية في الوصول إلى بقية الجثامين”.

وفي وقت سابق الخميس، ذكر مراسل “القناة 12” أن نتنياهو قال في اجتماع مغلق: “نحن نعرف بالضبط عدد المختطفين الذين تحتفظ بهم حماس، فإن لم نحصل عليهم، فسنعرف كيف نتصرف وفقا لذلك”.

كما قال الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، إن الاستعدادات لفتح معبر رفح أمام حركة الأفراد لا تزال مستمرة بالتنسيق مع مصر، مؤكدا أنه “سيتم الإعلان عن موعد فتح معبر رفح في مرحلة لاحقة”.