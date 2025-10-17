شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي لحافلة تقل نازحين شرق مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء الجمعة، جراء قصف مدفعي إسرائيلي، استهدف مركبة تقل نازحين أثناء محاولتهم تفقُّد منازلهم في حي الزيتون شرقي مدينة غزة.

وأفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت حافلة صغيرة تقل نحو عشرة أشخاص شرقي دوار الكويت على طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون، مما أسفر عن عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال فتى مصاب من الموقع، بينما لا يزال مصير بقية الركاب مجهولا بسبب صعوبة الوصول إلى المنطقة المستهدفة، مشيرا إلى أن التنسيق يجري مع الجهات الدولية المختصة لتأمين عمليات الإنقاذ.

وأوضح الدفاع المدني أن الاستهداف وقع أثناء عودة النازحين لتفقُّد منازلهم التي اضطروا إلى مغادرتها خلال العدوان، مؤكدا أن طواقمه تواجه صعوبات كبيرة في نقل المصابين نتيجة استمرار القصف واستهداف قوات الاحتلال للمواطنين الذين يحاولون الوصول إلى المكان.

يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه مناطق مختلفة من قطاع غزة قصفا متقطعا من قِبل الجيش الإسرائيلي، رغم استمرار حالة وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي.