مسؤول في “أنصار الله” يكشف ملامح المرحلة المقبلة من المواجهة مع إسرائيل (فيديو)

أكد حزام الأسد، عضو المكتب السياسي لجماعة “أنصار الله” في اليمن، أن استشهاد رئيس هيئة الأركان العامة، اللواء محمد عبد الكريم الغماري، جاء في “خضم المعارك والمواجهات” ضمن معركة “الفتح الموعود والجهاد المقدس”، لإسناد غزة.

واعتبر الأسد استشهاد اللواء الغماري “وساما عظيما وفخرا وعزة للشعب اليمني”.

الاستعداد لجولة الصراع القادمة

وأوضح الأسد في مداخلة مع برنامج المسائية على الجزيرة مباشر، أن قرار جماعة “أنصار الله” بمساندة غزة هو خيار استراتيجي، وفي رده على سؤال حول موقف الجماعة إذا ما عاد الاحتلال الإسرائيلي للحرب؟ قال: “بالنسبة لعودة الكيان الإسرائيلي للحرب هو خيار حتمي. ولذلك نحن نعد العدة ونتحضر للجولة القادمة من جولات الصراع مع العدو الإسرائيلي”.

وأضاف أنهم يراقبون ويتابعون ويستعدون لجولة جديدة، مؤكدا أن الصراع مع إسرائيل مستمر انطلاقا من واجب ديني وأخلاقي وإنساني.

اليمن لا يتأثر باستهداف القادة

وفيما يتعلق بالحديث عن استهداف إسرائيل لقيادات في اليمن ومحاولتها إضعاف قدرة الجماعة على الرد، أكد الأسد أن اليمن “لا يتأثر باستهداف القادة”، مشيرا إلى تجارب تاريخية سابقة.

وشدد على أن اليمن “ولّادة في مسار القيادة”، وأن هناك إعدادا مستمرا وترتيبات مسبقة لإحلال البديل وضمان استمرارية المعركة، وأضاف: “دماء الشهداء دائما ما تزيدنا ثباتا وصمودا وقوة، وتعزيزا للاستمرار في خضم هذه المعركة المحقة”.

مسارات التصعيد في البحر الأحمر

بخصوص الموقف من السفن المارة في البحر الأحمر، أكد الأسد أن العمليات التصعيدية مستمرة إسنادا لأهل غزة، وأشار إلى أن المعركة لها مساراتها التصعيدية “سواء في إطار أو خضم المعارك البحرية عبر البحر الأحمر، امتدادا كذلك إلى خليج عدن، بحر العرب، شمال المحيط الهندي”.

وشدد على أن الإعدادات والتجهيزات على قدم وساق على المستويين الكمي والنوعي، وأن هناك “تحضيرات للمواجهة المباشرة والالتحام المباشر مع هذا العدو الغاشم والمتغطرس”.