نتنياهو يحذر حماس: الوقت ينفد وعليكم تسليم جثث الرهائن

حذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، حركة المقاومة الإسلامية “حماس” مما وصفه بـ “نفاد الوقت” مؤكداً أن الحركة تعرف مكان وجود جثث “الرهائن” في غزة.

وفي بيان له، طالب مكتب نتنياهو الحركة بالالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على وجوب “نزع سلاح حماس بدون شروط مسبقة أو استثناءات”.

في السياق، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، لعائلات الأسرى بغزة، إن الضغط على حركة حماس مستمر وسيتصاعد فيما يتعلق بملف إعادة جثث القتلى المحتجزين في القطاع.

جاء تصريح هيرش، عقب اجتماع أمني ترأسه، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، خُصص لمتابعة الجهود المتعلقة بإعادة جثامين الأسرى من غزة.

ووفق هيئة البث الرسمية، التقى هيرش، بعائلات الأسرى بعد الاجتماع، وأبلغهم بأن نتنياهو ناقش هاتفيا مع الرئيس ترامب، وتيرة إعادة جثامين الإسرائيليين المتبقين من غزة.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

بينما تقول تل أبيب إن أحد الجثامين الـ10 التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من الأسرى بالقطاع.

بالمقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.