نتنياهو يحذر حماس: الوقت ينفد وعليكم تسليم جثث الرهائن

حذر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مما وصفه بـ”نفاد الوقت” مؤكدا أن الحركة تعرف مكان وجود جثث “الرهائن” في غزة.

وفي بيان له، طالب مكتب نتنياهو الحركة بالالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددا على وجوب “نزع سلاح حماس من دون شروط سابقة أو استثناءات”.

في السياق، قال منسق شؤون الأسرى والمفقودين في الحكومة الإسرائيلية غال هيرش، لعائلات الأسرى في غزة، إن الضغط على حركة حماس مستمر وسيتصاعد بشأن ملف إعادة جثث القتلى المحتجزين في القطاع.

جاء تصريح هيرش عقب اجتماع أمني ترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، خُصص لمتابعة الجهود المتعلقة بإعادة جثث الأسرى من غزة.

ووفق هيئة البث الرسمية، التقى هيرش عائلات الأسرى بعد الاجتماع، وأبلغهم بأن نتنياهو ناقش هاتفيا مع الرئيس ترامب وتيرة إعادة جثث الإسرائيليين المتبقين من غزة.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلَّمت جثث 10 من بين 28 أغلبيتهم إسرائيليون، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثث الـ18 المتبقية.

بينما تقول تل أبيب إن إحدى الجثث الـ10 التي تسلمتها لا تتطابق مع أي من الأسرى في القطاع.

في المقابل، أطلقت إسرائيل 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.