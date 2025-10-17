واشنطن.. ناشطون من أسطول الصمود يتحدون إسرائيل أمام سفارتها (فيديو)
Published On 17/10/2025|
آخر تحديث: 10:14 AM (توقيت مكة)
نظّم ناشطون من منظمات داعمة للفلسطينيين، بينهم مشاركون من «أسطول الصمود»، فعالية جماهيرية أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعا خلالها المتحدثون إلى تكثيف الضغط الشعبي والسياسي لوقف تدفق الأموال والأسلحة إلى إسرائيل، والعمل من أجل تحرير السجناء الفلسطينيين.
وتحدث بعض الناشطين عن تجربتهم مع أسطول الصمود، وما تعرضوا له من مضايقات، مشيرين إلى خطط مستقبلية لإرسال أساطيل أكبر، ومشددين على أن الهدف هو فتح ممر إنساني لغزة، والضغط الدولي المتواصل.
ودعا الناشطون في الإجمال إلى اتخاذ عدد من القرارات، منها:
- تكثيف الضغوط على صناديق التقاعد والهيئات التي تستثمر في شركات تصنيع الأسلحة.
- التجمع والتحرك أمام مؤسسات معينة لزيادة الضغوط عليها.
- استمرار التعبئة العامة والمشاركة في مبادرات لفضح تأثير “لوبيات” الضغط والدعوة لوقف بيع الأسلحة.
- الاستمرار في تنظيم أساطيل ومبادرات دولية لكسر الحصار على غزة وفتح ممرات إنسانية.
المصدر: الجزيرة مباشر