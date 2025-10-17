واشنطن.. ناشطون من أسطول الصمود يتحدون إسرائيل أمام سفارتها (فيديو)

نظّم ناشطون من منظمات داعمة للفلسطينيين، بينهم مشاركون من «أسطول الصمود»، فعالية جماهيرية أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن، دعا خلالها المتحدثون إلى تكثيف الضغط الشعبي والسياسي لوقف تدفق الأموال والأسلحة إلى إسرائيل، والعمل من أجل تحرير السجناء الفلسطينيين.

وتحدث بعض الناشطين عن تجربتهم مع أسطول الصمود، وما تعرضوا له من مضايقات، مشيرين إلى خطط مستقبلية لإرسال أساطيل أكبر، ومشددين على أن الهدف هو فتح ممر إنساني لغزة، والضغط الدولي المتواصل.

ودعا الناشطون في الإجمال إلى اتخاذ عدد من القرارات، منها: