انفجار ونداء استغاثة.. غموض يلف هجوم بحري قبالة اليمن

قالت شركة (أمبري) البريطانية للأمن البحري إن ناقلة ترفع علم الكاميرون أصدرت نداء استغاثة، اليوم السبت، بعد انفجار على متنها في أثناء إبحارها على بعد حوالي 60 ميلا بحريا جنوبي محافظة أبين اليمنية.

كما كشفت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 116 ميلا بحريا شرقي عدن في اليمن، وتعرض سفينة لهجوم بمقذوف غير معلوم أسفر عن نشوب حريق.

UKMTO WARNING 036-25 – ATTACK – 18 OCT 25 Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJJjr#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/BhoVg5rLs7 — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) October 18, 2025

وفي بيانها، أوضحت أمبري أنها على علم باتصالات لاسلكية تشير إلى أن الطاقم يعتزم التخلي عن السفينة وأن عملية البحث والإنقاذ جارية، فيما لم يتضح سبب الانفجار.

وأشارت أمبري إلى أن السفينة انطلقت من ميناء صحار العماني متجهة صوب جيبوتي، وقالت إنه يُعتقد أن الناقلة لا تدخل ضمن قائمة الأهداف التي حددتها جماعة “أنصار الله” اليمنية.

وشنّت جماعة “أنصار الله” في اليمن، هجمات في البحر الأحمر منذ عام 2023، مستهدفين سفنا يقولون إنها على صلة بإسرائيل وللتضامن مع غزة.

وتسببت الهجمات في اضطراب حركة التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما في العالم.