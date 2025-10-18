ترامب وزيلينسكي يعقدان محادثات في البيت الأبيض.. هذه أبرز التصريحات (فيديو)

رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يريد إنهاء الحرب في أوكرانيا، بينما اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن موسكو تسعى إلى مواصلة غزو بلاده.

وقال ترامب خلال لقاء مع زيلينسكي في البيت الأبيض: “أعتقد أنّ الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب”، وذلك بعدما قال زيلينسكي إن الرئيس الروسي “ليس جاهزا” للسلام.

وخلال استضافته زيلينسكي، أكد ترامب أن هناك مخاوف بشأن جاهزية الجيش الأمريكي خلال مناقشة إرسال صواريخ من طراز توماهوك إلى أوكرانيا، معللا ذلك بأن استمرار تقديم الدعم ربما يؤثر على القدرات الدفاعية الأمريكية.

ولدى سؤاله عما ستقوم به الولايات المتحدة إذا واجهت صراعا واحتاجت إلى تلك الصواريخ، أجاب ترامب “هذه مشكلة.. نحن بحاجة إلى صواريخ توماهوك، ونحتاج إلى الكثير من المعدات الأخرى التي أرسلناها إلى أوكرانيا على مدى السنوات الأربع الماضية. لقد قدمنا لهم الكثير”.

هذه أبرز تصريحات الرئيسين الأمريكي والأوكراني

ترامب:

الأمور تمضي قدما وسأتحدث مع الرئيس زيلينسكي بشأن مكالمتي مع بوتين.

نريد أن ننهي الحرب في أوكرانيا

ردا على سؤال بشأن تزويد أوكرانيا بأسلحة هجومية: لسنا مع التصعيد لكن سنتحدث في هذا الشأن.

ردا على سؤال بشأن إمكانية حضور زيلينسكي لقاءه مع بوتين: العلاقات بين بوتين وزيلينسكي متوترة والوضع صعب.

أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب وسنتحدث في هذا الشأن.

محادثاتي مع بوتين كانت جيدة ومثمرة ونريد أن تنتهي الحرب في أوكرانيا.

بوتين ربما يحاول المراوغة وشراء الوقت لكنني أعتقد أنه يريد التوصل إلى صفقة.

أعتقد أن بوتين وزيلينسكي يبليان بلاء حسنا لكننا نريد تخفيض التوتر فيما بينهما.

سنتحدث مع الرئيس زيلينسكي بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.

نمتلك الكثير من الأسلحة القوية ونطمح لوقف الحرب بأوكرانيا.

التهديد بتزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك أمر جيد فهي أسلحة قوية وخطيرة للغاية.

من واجبنا الحفاظ على مخزوننا العسكري لأننا لا نعرف ما قد يحدث مستقبلا.

تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك قد يؤدي إلى تصعيد.

أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى حل بشأن الحرب في أوكرانيا.

نجحنا في وقف الحرب بالشرق الأوسط وقد كانت أكثر تعقيدا ونأمل فعل الأمر ذاته بأوكرانيا.

الحرب في أوكرانيا ستكون هي الحرب التاسعة التي سأنهيها.

الهند لن تشتري النفط من روسيا بعد الآن.

لم يمنحوني جائزة نوبل للسلام على الرغم من نجاحي في إنهاء 8 حروب حتى الآن.

من السهل حل الحرب التي نشبت بين باكستان وأفغانستان وأنا أحب أن أنهي الحروب.

زيلينسكي: