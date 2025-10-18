ترامب يحرج صحفيا أوكرانيا خلال لقاء زيلينسكي (فيديو)

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الصحفيين الأوكرانيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، بعد أن سأله عن احتمال تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ “توماهوك” أو أسلحة مماثلة.

بدأ الموقف عندما توجه الصحفي بسؤاله إلى ترامب، قائلا “روسيا تواصل استخدام صواريخ كروز والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية في أوكرانيا منذ عام 2022، فهل تفكرون في تزويدنا بصواريخ توماهوك لموازنة القوى ودفع موسكو نحو المفاوضات؟”.

فأجابه ترامب “سنتحدث عن ذلك، ولهذا نحن هنا”، قبل أن يضيف “سؤالك وجيه، تماما كما قال لك هو -يقصد الرئيس زيلينسكي- لتسأله، ولكن سنتحدث عن ذلك”.

وكان ترامب قد سأل الصحفي قبل أن يوجه سؤاله “من أين أنت؟”، وأجاب الصحفي “من أوكرانيا”.

الرئيس #ترامب يحرج صحفيا أوكرانيا: الرئيس الأوكراني هو من قال لك أن تسأل هذا السؤال#الجزيرة_مباشر #أوكراينا pic.twitter.com/jKx7nwdeq1 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2025

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد التقى ترامب في واشنطن، أمس الجمعة، ساعيا لإقناعه بالموافقة على تسليم بلاده صواريخ “توماهوك” لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد الهجمات الروسية، وذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن قواتها سيطرت على بلدات جديدة شرقي أوكرانيا.