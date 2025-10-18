سياسة|أمريكا

ترامب يحرج صحفيا أوكرانيا خلال لقاء زيلينسكي (فيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله لعقد اجتماع في البيت الأبيض
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله لعقد اجتماع في البيت الأبيض (الفرنسية)
Published On 18/10/2025
|
آخر تحديث: 06:14 PM (توقيت مكة)

حفظ

أحرج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحد الصحفيين الأوكرانيين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره فولوديمير زيلينسكي في واشنطن، بعد أن سأله عن احتمال تزويد الولايات المتحدة لأوكرانيا بصواريخ “توماهوك” أو أسلحة مماثلة.

بدأ الموقف عندما توجه الصحفي بسؤاله إلى ترامب، قائلا “روسيا تواصل استخدام صواريخ كروز والصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية في أوكرانيا منذ عام 2022، فهل تفكرون في تزويدنا بصواريخ توماهوك لموازنة القوى ودفع موسكو نحو المفاوضات؟”.

فأجابه ترامب “سنتحدث عن ذلك، ولهذا نحن هنا”، قبل أن يضيف “سؤالك وجيه، تماما كما قال لك هو -يقصد الرئيس زيلينسكي- لتسأله، ولكن سنتحدث عن ذلك”.

وكان ترامب قد سأل الصحفي قبل أن يوجه سؤاله “من أين أنت؟”، وأجاب الصحفي “من أوكرانيا”.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد التقى ترامب في واشنطن، أمس الجمعة، ساعيا لإقناعه بالموافقة على تسليم بلاده صواريخ “توماهوك” لتعزيز قدراتها الدفاعية ضد الهجمات الروسية، وذلك في وقت أعلنت فيه موسكو أن قواتها سيطرت على بلدات جديدة شرقي أوكرانيا.

المصدر: الجزيرة مباشر

إعلان