رصاص الاحتلال يلاحق قاطفي الزيتون وسط الضفة.. ومخيمات نابلس في عين العاصفة (فيديو)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مخيم بلاطة شمالي الضفة الغربية، وفرضت حصارا على بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا، قرية برقا شرقي رام الله وسط الضفة، واعتقلت فلسطينيا في بلدة بيت قاد شرقي جنين شمالي الضفة المحتلة.

جيش الاحتلال يقمع فعالية لقطف ثمار الزيتون ويمنع الأهالي من الوصول إلى أراضيهم في بلدة كوبر شمال رام الله. pic.twitter.com/bABIUaTJw3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 18, 2025

حصار مشدد على بلدة بيتا

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال تواصل منذ ساعات فجر اليوم، حصارا مشددا على بلدة بيتا جنوب نابلس.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بيتا كافة، والبوابات الحديدية المنصوبة على المدخل الرئيس، وسط حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمنشآت.

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز تجاه الصحفيين خلال تغطية فعالية قطف ثمار الزيتون في بلدة كوبر شمال رام الله. pic.twitter.com/fRfiOvw5KL — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 18, 2025

إطلاق الرصاص تجاه قاطفي الزيتون

وفي بلدة كوبر شمال رام الله، ذكرت الوكالة الفلسطينية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص تجاه قطافي الزيتون في البلدة.

ونقلت عن مصادر محلية، أن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص تجاه المزارعين أثناء توجههم إلى أراضيهم لقطف ثمار الزيتون، ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وهددتهم من العودة إليها.

#شاهد| قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا بالقدس المحتلة pic.twitter.com/pgnr8EBg44 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2025

اقتحام مخيمي بلاطة وعسكر

وفي نابلس، ذكرت الوكالة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اقتحمت، فجرا، مخيمي بلاطة وعسكر القديم شرق المدينة.

وذكرت نقلا عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة وداهمت منازل عدة وفتشتها، فيما داهمت منازل أخرى في مخيم عسكر القديم دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وأكدت أن قوات الاحتلال أغلقت الطريق المؤدي إلى قرية “أودلا” تحت الجسر بالسواتر الترابية، واحتجزت عددا من الشبان لساعات داخل إحدى “البركسات” في بلدة بيتا جنوب نابلس.

جيش الاحتلال يغلق عدة مداخل لبلدة بيتا خلال الاقتحام المتواصل منذ الفجر. pic.twitter.com/2NWz6DrSDt — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 18, 2025

اعتداءات شبه يومية

وينفّذ الجيش الإسرائيلي اقتحامات واعتداءات شبه يومية تستهدف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وتصاعدت هذه الهجمات منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي هذا الصدد قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن أكثر من 1001 فلسطيني استشهدوا فلسطيني في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأكد مكتب الأمم المتحدة، أن 449 من نحو 968 فلسطينيا قتلتهم قوات إسرائيلية كانوا عزّلا، ولم يشاركوا في أي أعمال عنف أو مواجهات.