رعب الأرقام.. الكشف عن “إبادة تعليمية” في غزة وسرقة مستقبل جيل كامل

تعطّل التعليم كليّا في قطاع غزة منذ بداية الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفقد الطلاب عامين دراسيين كاملين وهو ما وضعهم أمام مستقبل غامض ومجهول، وسط تفاقم المعاناة وانهيار النظام التعليمي.

فقد تحولت المدارس إلى ركام ومراكز لجوء، والجامعات إلى أطلال، فيما تشير الإحصاءات الرسمية إلى دمار شبه كامل للبنية التعليمية واستشهاد آلاف الطلبة والمعلمين، ما يجعل من الواقع التعليمي في غزة إحدى أبشع صور الإبادة الجماعية التي تستهدف الإنسان والعقل الفلسطيني.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، فإن الاحتلال يسعى لتجهيل أبناء الشعب الفلسطيني، ومنع حوالي 800 ألف طالب وطالبة من الالتحاق بالعام الدراسي الجديد للعام الثالث على التوالي.

وقبل 7 أكتوبر، كان هناك 796 مدرسة، و17 جامعة وكلية مجتمع متوسطة في قطاع غزة، تستوعب 800 ألف طالب وطالبة.

وأصدر المكتب الإعلامي الحكومي بيانا بمناسبة مرور عامين كاملين (730 يوما على الإبادة)، من السبت 7 أكتوبر 2023 حتى الأحد 5 أكتوبر 2025 تضمن أهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

أبرز ما تضمنه البيان فيما يتعلق بقطاع التعليم:

95% من مدارس قطاع غزة لحقت بها أضرار مادية نتيجة القصف والإبادة.

90% من المباني المدرسية تحتاج إلى إعادة بناء أو تأهيل رئيس.

668 مبنى مدرسيا تعرض لقصف مباشر، (80%) من إجمالي المدارس.

165 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال كليا.

392 مدرسة وجامعة ومؤسسة تعليمية دمرها الاحتلال جزئيا.

13500 عدد الطلبة الشهداء الذين قتلهم الاحتلال الإسرائيلي.

785 ألفا عدد الطلبة الذين حرمهم الاحتلال الإسرائيلي من التعليم.

830 معلما وكادرا تربويا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

193 عالما وأكاديميا وباحثا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب.

استشهاد 18 طالبا وطالبة ومُعلّما كل يوم

وفي بيان آخر صدر في التاسع من هذا الشهر، قال المكتب الإعلامي الحكومي إنه منذ بدء العدوان قتل الاحتلال 18 طالبا وطالبة ومعلما واحدا كل يوم، وبلغ مجموع الخسائر الأولية للقطاع التعليمي نحو 4 مليارات دولار.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد قالت إن أكثر من 600 ألف طفل بقطاع غزة يعانون صدمة شديدة ومحرومون من التعليم، وقد تحولت مدارسهم إلى مراكز لجوء مكتظة بالنازحين، وأصبحت غير صالحة للتدريس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 67967 شهيدا و170179 إصابة منذ 7 أكتوبر 2023.