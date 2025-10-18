وليمة من السماء.. سمكة غزة تشعل المنصات وسط فرحة شعبية وغضب إسرائيلي (شاهد)

شهد شاطئ خان يونس جنوبي قطاع غزة، أمس الجمعة، حدثا استثنائيا، بعدما نجح الصيادون في اصطياد سمكة ضخمة من فصيلة القروش يُقدّر طولها بنحو 10 أمتار ووزنها يقارب طنين، في مشهد أثار دهشة السكان وفرحتهم الذين سارعوا للتجمع حولها، وقاموا بتوزيع لحمها وسط أجواء من الابتهاج الشعبي.

وتجمّع المئات من أهالي خان يونس حول السمكة العملاقة التي وصفها البعض بـ”الحوت”، معتقدين أنها رزق أرسله الله لأهل غزة في ظل الحصار والجوع المستمر.

{إن هذا لرزقنا ما له من نفاد}

وتداول ناشطون مقاطع مصوّرة أظهرت الصيادين والسكان وهم يقطعون لحم القرش لتوزيعه، فيما انتشرت عبارات على مواقع التواصل تعبّر عن الامتنان للرزق المفاجئ، إذ كتب أحدهم “غريبة ولا مش غريبة، راح تتاكل، الشعب مشتاق للحوم”.

وكتبت الناشطة رانيا النتشة مقتبسة من القرآن الكريم الآية {إن هذا لرزقنا ما له من نفاد}.

غضب إسرائيلي

لكن المشهد سرعان ما تحوّل إلى ساحة جدل سياسي بعد أن نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية صورة القرش، وعلّقت بالقول إن “الغزيين مزقوا حوتا جانحا في عمل قاسٍ لا حدود له”، محاولة استغلال الحادثة لتصوير الفلسطينيين على أنهم “منتهكون للبيئة”.

وأثارت التدوينة الإسرائيلية موجة غضب واسعة على مواقع التواصل، إذ ردّ عليها ناشطون وصحفيون من مختلف الدول متهمين إسرائيل بالنفاق.

وكتب الصحفي الإيرلندي جيمس توريش “أنتم قصفتم عشرات الآلاف من المدنيين، فلا تتحدثوا عن القسوة”، فيما قالت المدونة الألمانية سابين “أنتم الذين تركتم الغزيين يجوعون، ثم تلومونهم على صيد سمكة؟”، مضيفة أن سياسة التجويع لا تؤثر في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بل في المدنيين.