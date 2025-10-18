سوريا.. تفكيك خلية لتنظيم الدولة في ريف دمشق واعتقال أحد أفرادها (صور)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم السبت، تفكيك “خلية تنتمي لتنظيم الدولة” في محافظة ريف دمشق (جنوب)، واعتقال أحد أفرادها، والقضاء على 2 آخرين.

وقالت الوزارة في بيان إن “جهاز الاستخبارات العامة نفذ، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق، عملية أمنية محكمة”.

وأضافت أن “تنفيذ العملية جاء عقب متابعة ميدانية دقيقة، ورصد متواصل لتحركات خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي، كانت تنشط في إحدى المناطق الشمالية من المحافظة”.

وأوضح البيان أن “العملية أسفرت عن تفكيك الخلية الإرهابية بالكامل، حيث أُلقي القبض على أحد أفرادها، بينما تم تحييد اثنين آخرين، حاول أحدهما تفجير حزامه الناسف أثناء الاشتباك”.

كما عُثر في مكان وجود الخلية على “عدد من الأسلحة الفردية والذخائر المتنوعة وحزام ناسف مُعَد للتفجير”، وفق البيان.

وأشار البيان إلى أن “الأسلحة والذخائر المضبوطة تمت مصادرتها، وأحيل المجرمون إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات تمهيدا لعرضهم على القضاء المختص واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم”، وفقا للأنظمة والقوانين النافذة.

وأكدت الداخلية السورية أن “هذه العملية تأتي ضمن نهجها الاستباقي في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، وتجسّد جاهزية كوادرها وكفاءتها العالية في حماية أمن الوطن والمواطن”.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، بعد 24 عاما في الحكم.