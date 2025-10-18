شاهد: ملايين الأمريكيين يتظاهرون ضد سياسات ترامب في مسيرات “لا ملوك”

خرج ملايين الأمريكيين، السبت، في مسيرات حاشدة من نيويورك إلى سان فرانسيسكو احتجاجا على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن حراك وطني واسع دعت إليه حركة “نو كينغز” (لا ملوك) التي تنادي بالدفاع عن الديمقراطية ورفض “الاستبداد الرئاسي”.

وشهدت جميع الولايات الأمريكية الخمسين أكثر من 2600 احتجاج، بعضها في المدن الكبرى مثل واشنطن وشيكاغو ولوس أنجلوس، وأخرى في بلدات صغيرة وحتى قرب منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا حيث يمضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت حركة “نو كينغز” في بيانها إن “الرئيس يعتقد أن سلطته مطلقة، لكن في أمريكا ليس لدينا ملوك، ولن نستسلم للفوضى والفساد والقسوة”، مؤكدة أن الاحتجاجات تأتي رفضا لما وصفته بـ”تغول السلطة التنفيذية وتآكل قيم الديمقراطية”.

وأشار المنظمون إلى أن المسيرات التي يشارك في تنظيمها أكثر من 300 مجموعة شعبية ومنظمة مدنية، تهدف إلى مواجهة سياسات ترامب في الهجرة والتعليم والأمن والحقوق المدنية، التي يقولون إنها “تدفع البلاد نحو الاستبداد وتقيد الحريات”.

وفي حين لم يعلّق ترامب كثيرا على الاحتجاجات، قال في مقابلة مع قناة “فوكس بيزنس” مساء الجمعة “يصفونني بالملك. أنا لست ملكا”، في تكرار لردوده على انتقادات المعارضة التي تتهمه بالسعي إلى احتكار السلطة.

ورد عدد من قادة الحزب الجمهوري على المظاهرات بانتقادات حادة، إذ وصف زعيم الجمهوريين في مجلس النواب مايك جونسون المسيرات بأنها “تعبئة كراهية ضد أمريكا”، وذهب إلى حد القول إنها “ستضم أنصارا لحماس وحركة أنتيفا”.

وشارك عدد من نجوم هوليوود في الدعوة إلى الاحتجاجات، بينهم الممثل روبرت دي نيرو الذي دعا في مقطع فيديو إلى “الانتفاض سلميا ضد الملك دونالد ترامب“، إلى جانب ممثلين آخرين مثل مارك رافالو وجيمي كيميل.

يُذكر أن حركة “لا ملوك” كانت قد نظمت، في يونيو/حزيران الماضي، أكبر تعبئة شعبية منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، بالتزامن مع احتفاله بعيد ميلاده التاسع والسبعين، بعرض عسكري ضخم في العاصمة واشنطن.