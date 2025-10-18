غضب الضفة يتمدد.. المقاومة ترد على جرائم الاحتلال بزخات الرصاص والعبوات الناسفة

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم السبت، عبر بيانين منفصلين، تنفيذ عمليات مسلحة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في كل من نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت كتيبة نابلس في بيانها إنها تمكنت، مساء الجمعة، من استهداف سيارة عسكرية إسرائيلية قرب جبل صبيح جنوب بلدة بيتا بزخات كثيفة من الرصاص، مؤكدة تحقيق إصابات في صفوف القوات الإسرائيلية.

كما استهدفت الكتيبة نقاطا استيطانية قرب مستوطنة “أفيتار” بالأسلحة الرشاشة.

وفي وقت مبكر من فجر اليوم، أعلنت كتيبة جنين أن مقاتليها في سرية ميثلون، تصدوا لقوات إسرائيلية اقتحمت البلدة، مشيرة إلى استخدام عبوات ناسفة لاستهداف الآليات العسكرية وسط اشتباكات مستمرة.

تصعيد في الضفة

وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال واصلت منذ ساعات فجر اليوم، حصارا مشددا على بلدة بيتا جنوب نابلس، كما اقتحمت مخيمي بلاطة وعسكر القديم شرق المدينة.

ونقلت عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بيتا كافة، والبوابات الحديدية المنصوبة على المدخل الرئيس، وسط حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمنشآت.

“سترتد وبالًا على الاحتلال”

وفي بيان لها، قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن اعتداءات الاحتلال والمستوطنين المتزايدة في الضفة “لن تفلح في كسر إرادة شعبنا وصموده فوق أرضه، وستشكل وقودا إضافيا لإشعال الغضب واتساع رقعته في الضفة الغربية ردا على جرائم المحتل وعدوانه المتصاعد”.

وأكدت أن “هذه الجرائم الصهيونية المستمرة في الضفة الغربية والتي تأتي في أعقاب حرب إبادة جماعية في قطاع غزة على مدار عامين، لن ترهب شعبنا الصابر، بل سترتد وبالا على الاحتلال وقطعان مستوطنيه، الذين لن يتحقق حلمهم بالضم والتهجير والسيطرة على الضفة مهما كلف ذلك من أثمان”.

وختمت بأنه “أمام الدعم الواسع الذي تحظى به جرائم المستوطنين وجيش الاحتلال من حكومتهم اليمينية المتطرفة، فإننا ندعو جماهير شعبنا الفلسطيني إلى مواصلة الحراكات الشعبية والتصدي بكل قوة للهجمات الاستيطانية على قرى ومدن وبلدت الضفة”.

وينفّذ جيش الاحتلال اقتحامات واعتداءات شبه يومية تستهدف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية، وتصاعدت هذه الهجمات منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.