فتح معبر رفح.. إعلان فلسطيني ونفي إسرائيلي

قالت السفارة الفلسطينية في مصر، اليوم السبت، إنه سيعاد فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر الاثنين المقبل، بينما نفى الجانب الإسرائيلي ذلك.

وذكرت السفارة في بيان نشرته على فيسبوك، اليوم السبت، أنه سيعاد فتح معبر رفح “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها”.

ودعت السفارة الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنها ستقوم بالتواصل مع المواطنين وإبلاغهم بمواعيد وأماكن التجمع تمهيدا للتحرك تجاه معبر رفح البري.

وبعد وقت قليل من صدور البيان الفلسطيني، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

وذكر المكتب في بيان أن “معبر رفح لن يُفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين”.

واحتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو/أيار 2024، وهددت إسرائيل بإبقاء المعبر مغلقا وتقليص دخول المساعدات بسبب ما قالت إنه “تباطؤ” حركة حماس في إعادة رفات الأسرى الإسرائيليين، وهو ما تنفيه الحركة وتقول إن إعادة المتبقي من جثث الأسرى الإسرائيليين قد يستغرق بعض الوقت لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

وأكدت حماس أن استخراج تلك الجثث يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها.