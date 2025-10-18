مظاهرات حاشدة في مدن أوروبية وعالمية تضامنا مع غزة وإعادة الإعمار (فيديو)

شهدت العاصمة الفرنسية باريس ومدينة ميلانو الإيطالية والعاصمة الماليزية كوالالمبور ومدينة نيويورك الأمريكية، اليوم السبت، سلسلة من المظاهرات والوقفات الاحتجاجية للمطالبة بوقف إطلاق النار والإبادة الإسرائيلية في غزة.

ونظم آلاف المحتجين المؤيدين للفلسطينيين مظاهرات للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وإعادة الإعمار.

وانتقد المتظاهرون في الهتافات التي رددوها سياسة الولايات المتحدة الداعمة لإسرائيل في “الإبادة الجماعية” بغزة.

ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا هتافات منها “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”نطالب بوقف إطلاق النار” و”الحرية لفلسطين“.

كما شارك مئات الأشخاص في مظاهرة بالعاصمة النمساوية فيينا تحت شعار “من أجل السلام والحياد” و”نمسا ذات سيادة”، معبّرين عن احتجاجهم على دعم حكومتهم لإسرائيل.

وتجمَّع مئات الأشخاص في ساحة كريستيان برودا بلاتز بفيينا، بدعوة من منظمات المجتمع المدني، متهمين حكومة النمسا بالتخلي عن مبدأ الحياد.

وأعرب المتظاهرون عن احتجاجهم على مواصلة الحكومة النمساوية إرسال أسلحة إلى الدول التي تشهد نزاعات، ودعمها لإسرائيل التي ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة.

وردد المشاركون هتافات من قبيل الحرية، السلام، الحياد، والحرية لفلسطين، رافعين لافتات تحمل عبارات مثل “من أجل سلامنا وحيادنا” و”فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

كما نظم ناشطون تونسيون، مساء السبت، وقفة وسط العاصمة تونس دعما لغزة وللمطالبة بإطلاق إعادة الإعمار وفتح المعابر، بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على القطاع.

وجاءت الوقفة بدعوة من جمعية أنصار فلسطين (مستقلة)، وشارك فيها عشرات التونسيين أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة.

وتقدّر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات سنتين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، استنادا إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي اليوم التالي دخلت المرحلة الأولى من الاتفاق حيز التنفيذ.

وارتكبت إسرائيل، منذ 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بدعم أمريكي، خلفت 68 ألفا و116 شهيدا، و170 ألفا و200 جريح، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.