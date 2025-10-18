وساطة قطرية لإطفاء شرارة التصعيد.. محادثات أمنية بين باكستان وأفغانستان عقب غارات مميتة

يُجري مسؤولون باكستانيون محادثات في قطر، اليوم السبت، مع نظرائهم الأفغان بعد يوم من شن إسلام آباد ضربات جوية على أفغانستان أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل بعد هدنة أعادت مؤقتا الهدوء إلى الحدود لمدة يومين.

وأعلن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، اليوم، أن وفدا رفيع المستوى برئاسة وزير الدفاع محمد يعقوب، يتوجه للدوحة للمشاركة في مفاوضات مع الجانب الباكستاني.

من جانبها أعلنت باكستان، عن محادثات مع حركة طالبان في قطر، وقال التلفزيون الرسمي إن وفدا باكستانيا سيتوجه السبت إلى قطر لإجراء محادثات مع طالبان.

وقال التلفزيون الباكستاني العام (بي تي في) “يتوجه وزير الدفاع خواجة محمد آصف، ومدير الاستخبارات الجنرال عاصم ملك، اليوم إلى الدوحة لإجراء مباحثات مع طالبان”.

بيان الخارجية الباكستانية

وأشارت الخارجية الباكستانية في بيان، إلى أن المحادثات ستركز على اتخاذ “إجراءات فورية لإنهاء الإرهاب العابر للحدود ضد باكستان والنابع من أفغانستان، واستعادة السلام والاستقرار على طول الحدود الباكستانية الأفغانية”.

وقال البيان “لا تسعى باكستان إلى التصعيد، لكنها تحث سلطات طالبان الأفغانية على الوفاء بالتزاماتها تجاه المجتمع الدولي ومعالجة مخاوف باكستان الأمنية المشروعة من خلال اتخاذ إجراءات يمكن التحقق منها ضد الكيانات الإرهابية، بما في ذلك حركة طالبان باكستان، وجيش تحرير بلوشستان”.

وفيما يتعلق بجهود الوساطة، أشار البيان إلى أن باكستان تقدر جهود الوساطة التي تبذلها قطر وتأمل أن تسهم هذه المناقشات في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

مفاوضات الدوحة

وقال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية في بيان “كما وعدنا، ستعقد مفاوضات مع الجانب الباكستاني اليوم في الدوحة”، وأدان ما وصفها بـ”الجرائم المتكررة للقوات الباكستانية وانتهاك سيادة بلادنا ونعتبر أعمالها الاستفزازية محاولات متعمدة لإطالة أمد الصراع”.

وقال “مع احتفاظنا بحق الرد على الانتهاكات فقد صدرت تعليمات لقواتنا بالامتناع عن القيام بعمليات عسكرية، وأضاف “رغم مغادرة وفدنا للمفاوضات بالدوحة شنت القوات الباكستانية الليلة الماضية غارات على بكتيكا أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين”.

مقتل 10 أشخاص

وشنت باكستان ضربات على الأراضي الأفغانية، مساء أمس الجمعة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل، بعد ساعات على انتهاء هدنة من 48 ساعة بين البلدين الجارين.

وكان البلدان توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرّت أياما، قبل أن يعود التوتر الجمعة، وقالت باكستان إنها ستستمر 48 ساعة، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.

وذكرت مصادر أمنية باكستانية، مساء الجمعة، بأن إسلام آباد نفّذت “ضربات جوية دقيقة” على الأراضي الأفغانية ضد جماعة “إرهابية” متهمة بالمسؤولية عن هجوم وقع في وقت سابق من اليوم ذاته.