أسير إسرائيلي: تعرفت لأول مرة على “يوسف ويعقوب” من مسلسل رأيته في غزة (فيديو)

الأسير الإسرائيلي السابق "شغب كلفون" يروي قصته خلال الأسر (مواقع التواصل)
Published On 19/10/2025
آخر تحديث: 12:37 PM (توقيت مكة)

كشف الأسير الإسرائيلي الذي أُطلق سراحه في اتفاق تبادل الأسرى الأخير مع المقاومة في غزة “شغب كلفون” تفاصيل عن فترة أسره، مشيرا إلى سماح المقاومة الفلسطينية له بمتابعة مسلسل “يوسف الصدّيق”.

وعبَّر عن دهشته عندما اكتشف داخل الأسر أن بعض الفلسطينيين قدَّموا إليه الرواية العربية لقصة يوسف، قائلا “تعلمت منها الصبر والثبات رغم المحن”.

وأوضح كلفون أنه تعرَّف لأول مرة على قصة النبيين يوسف ويعقوب -عليهما السلام- خلال الأسر، إذ سمحت له المقاومة بمشاهدة مسلسل عربي، مضيفا “لم أكن أعرف القصة من قبل، وقد شاهدتها هناك من منظورهم”.

وقال “هل تعلمون أنهم سمحوا لي بمشاهدة قصة يوسف ويعقوب هناك؟ كانت القصة بالرواية العربية الخاصة بهم، وهكذا استطعت فهم قصة يوسف ويعقوب”.

وأضاف “كانت على شكل مسلسل شاهدته على الكمبيوتر. سمحوا لي بمشاهدة مسلسل عن يوسف ويعقوب يُسمى ‘سيدنا يوسف’، هكذا كانوا يسمونه”.

المصدر: الجزيرة مباشر

