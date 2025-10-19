إسرائيل تعلن العودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار

قال الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، إنه سيعود إلى تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بناء على توجيهات الحكومة.

وأضاف الجيش أنه سيرد بشكل قاس على أي انتهاك للاتفاق من قبل حركة حماس، على حد زعمه.

وذكر أنه سيستمر في حماية مصالح إسرائيل الأمنية، وسيبقى متأهبا لكل السيناريوهات. وعلى مدار اليوم، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة متواصلة من الغارات على قطاع غزة.

وفي وقت سابق الأحد، قال الجيش إن مسلحين أطلقوا صاروخا مضادا للدروع على إحدى آلياته الهندسية في رفح، بأقصى جنوبي قطاع غزة.

وحمل جيش الاحتلال حركة حماس المسؤولية عن الهجوم، الذي قال إنه أسفر عن مقتل ضابط وجندي وإصابة جندي آخر بجروح خطرة.

وذكر الجيش أنه قصف عشرات الأهداف لحركة حماس في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه استهدف نفقا تحت الأرض بطول 6 كيلومترات بـ120 قنبلة.

كما أعلنت إسرائيل وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لكن القناة 12 نقلت عن مسؤول رفيع أن إسرائيل ألغت القرار بعد ضغوط أمريكية.

وقال مراسل الجزيرة مباشر في قطاع غزة إن الغارات التي شنها طيران الاحتلال أسفرت عن استشهاد 44 شخصا على الأقل، وجرح العشرات.

من جهتها أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه ليس لديها أي علم بشأن الأحداث أو الاشتباكات التي وقعت في منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعَد مناطق “حمراء” وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت كتائب القسام في بيان على التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.