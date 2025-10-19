إسرائيل تكشف نتائج تشخيص جثة تسلمتها من غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إنه أبلغ عائلة أحد الأسرى الذين كانوا محتجزين في قطاع غزة وهو رونين طومي إنجل باستعادة جثته.

وكان جيش الاحتلال قد تسلم أمس السبت جثتي أسيرين قتيلين بعد أن سلمتهما كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إلى الصليب الأحمر الدولي.

وأضاف بيان الجيش إن عملية تشخيص الجثة الثانية لا تزال مستمرة، قبل أن تؤكد القناة 12 الإسرائيلية التعرف عليها وأنها تعود لأحد أسرى الاحتلال.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، أُعلن صباح اليوم أنّ جثمان روني أنجل، من مستوطنة نير عوز، وهو أحد الذين قُتلوا يوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قد أُعيد إلى إسرائيل بعد أن سلّمته حماس الليلة الماضية.

وبحسب الهيئة، فإن أنجل، البالغ 54 عاما عند مقتله، نقلت جثته إلى غزة، في حين أسرت زوجته كارينا وابنتاه ميكا ويوفال أيضًا، وقد أُطلق سراحهن في الصفقة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

קרינה, אשתו של רונן אנגל, על השבתו לקבורה בארץ: "המעגל נסגר, סוף סוף נוכל לנשום לרווחה ולהתפנות לחיים"#בוקר_טוב_ישראל | @efitriger pic.twitter.com/90RbLhneRM — גלצ (@GLZRadio) October 19, 2025

وحسب البيانات الإسرائيلية، فإن عدد الأسرى القتلى الذين أُعيدت جثامينهم لدفنهم في إسرائيل ارتفع حتى الآن إلى 12 من أصل 28.

وكانت حماس قد أعلنت مؤخرا أنها أوفت بجزء من التزامها بإعادة من تستطيع الوصول إليهم من الأسرى، أحياء وأمواتا.

وقال جيش الاحتلال إنه يجب على حماس الوفاء باستحقاقاتها في الاتفاق وبذل كل الجهود المطلوبة لإعادة جميع الأسرى القتلى.