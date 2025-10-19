الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي في معارك رفح جنوبي قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي وإصابة جندي آخر بجروح خطرة في معارك في رفح، أقصى جنوبي قطاع غزة.

وذكر الجيش في بيان أن القتيلين هما الرائد يانيف كولا، 26 عاما، وهو قائد سرية في “الكتيبة 932″، من “لواء ناحال”، والرقيب إيتاي يافيتس، 21 عاما، من نفس الكتيبة.

وأضاف أن جندي احتياط من قوة “تسما” في فرقة غزة أصيب بجروح خطرة في نفس الحادث.

وفي وقت سابق الأحد، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن مسلحين أطلقوا صاروخا مضادا للدروع على إحدى آلياته الهندسية في رفح، وحمل حركة المقاومة الإسلامية(حماس) المسؤولية عن الهجوم.

من جهتها أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، أنه ليس لديها أي علم بشأن الأحداث أو الاشتباكات التي وقعت في منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعَد مناطق “حمراء” وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وشددت كتائب القسام في بيان على التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.