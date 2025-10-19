الخارجية الأمريكية: هجوم وشيك ضد المدنيين في غزة

قالت الخارجية الأمريكية إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تخطط “لانتهاك وشيك لاتفاق وقف إطلاق النار بهجوم في غزة“.

وفي تدوينة نشرتها الإدارة الأمريكية على حساب وزارة الخارجية على موقع إكس، قالت “الولايات المتحدة أبلغت الدول الضامنة لاتفاق السلام في غزة بالتقارير الموثوقة التي تشير إلى انتهاك وشيك من جانب حماس ضد سكان غزة”.

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

وأورد البيان أن “الهجوم الذي يخطط له ضد المدنيين في غزة يشكل انتهاكا صارخا لاتفاق السلام ويعرقل الإنجاز الذي تم التوصل إليه عبر جهود الوساطة ويطالب الضامنون حماس بالالتزام بتعهداتها ضمن اتفاق السلام”.

وحذر البيان الأمريكي حركة حماس من المضي قدما فيما سماه بالانتهاك المزمع قائلا “في حال نفذت حماس هذا الهجوم سيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة لحماية المدنيين في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار”.

وختمت الخارجية بيانها بالتشديد على التزامها بالاتفاق مع الدول الضامنة لاستمرار حال التهدئة على الأرض في القطاع.

“47 خرقا إسرائيليا موثقا”

ويأتي ذلك بعد ساعات من اتهام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 47 خرقا لوقف الحرب، شملت القصف والاعتقالات وإطلاق النار، وأسفرت عن استشهاد 38 وإصابة 143، محمّلا الاحتلال المسؤولية.

وقال المكتب الإعلامي في بيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب سلسلة من “الخروقات الخطيرة والمتكررة” منذ الإعلان عن انتهاء الحرب على قطاع غزة، مؤكدا أن هذه الانتهاكات تمثل “خرقا صارخا لقرار وقف الحرب ولأحكام القانون الدولي الإنساني”.

وحمَّل المكتب الإعلامي الحكومي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، داعيا الأمم المتحدة والجهات الضامنة للاتفاق إلى التدخل العاجل لإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر وحماية السكان المدنيين العزل في قطاع غزة.