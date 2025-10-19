السيسي يكلف الحكومة المصرية بإنشاء آلية لجمع تبرعات دعم إعادة إعمار غزة (فيديو)

كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات من المواطنين إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة.

وخلال كلمته بندوة بالجيش المصري بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر/تشرين الأول 1973، أعلن السيسي أن “مصر ستستضيف في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة”.

ودعا السيسي “الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين”.

وشدد السيسي على أن “مصر تهدف إلى نشر السلام والاستقرار في المنطقة”، مشيرا إلى أن القاهرة عملت على “إيقاف الحرب وإدخال المساعدات إلى غزة”.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس/آذار الماضي، لإعادة الإعمار، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

وثمن السيسي جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة مؤكدا أنه “قادر على إيقاف الحرب وإحلال السلام في المنطقة”.

والخميس الماضي، أعلنت حكومة غزة أن القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وتوصلت حماس، وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، وفق اتفاق رعته مصر وقطر والولايات المتحدة وتركيا.

وأنهى هذا الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و159شهيدا، و170 ألفا و203 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.