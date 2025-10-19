القسام تعثر على جثة أسير إسرائيلي وتحذر من تعطيل عمليات البحث بسبب التصعيد

عثرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، على جثة أحد أسرى الاحتلال خلال عمليات البحث المتواصلة في قطاع غزة.

وأكدت الكتائب أنها ستقوم بتسليم الجثة اليوم “إذا سمحت الظروف الميدانية بذلك”.

وشددت الكتائب على أن “أي تصعيد عسكري من جانب الاحتلال سيعيق جهود البحث والحفر وانتشال الجثامين، الأمر الذي سيؤدي إلى تأخير تسليم جثث قتلى الاحتلال واستعادتها”.

هجمات إسرائيلية

وفي وقت سابق الأحد، شن سلاح الجو هجوما في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد “وقوع تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين”، وفقا لهيئة البث الإسرائيلية.

وأضافت “تعرضت آلية هندسية للجيش لإطلاق نار في رفح، مما دفع سلاح الجو إلى الرد بقصف مواقع في المنطقة وسط تبادل نيران مكثف”.

وزعم جيش الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات اتجاه قواته في رفح.

بيان القسام

لكن كتائب القسام أصدرت بيانا عاجلا، أكدت فيه التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة.

وأوضحت الكتائب في بيان، ظهر اليوم الأحد، أنه ليس لديها أي علم بشأن الأحداث أو الاشتباكات التي وقعت في منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعَد “حمراء” وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

يُذكر أن كتائب القسام أفرجت عن آخر 20 أسيرا أحياء، وأعادت 12 جثة من أصل 28 كانت تحتجزها، وذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار.

ويستند اتفاق وقف إطلاق النار إلى خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تقوم، إضافة إلى وقف الحرب، على الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين في غزة، ووقف إطلاق النار، وإدخال مساعدات إلى القطاع.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بدعم أمريكي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلفت 68 ألفا و116 شهيدا، و170 ألفا و200 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع.