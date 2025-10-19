“الملك ترامب” يقصف المتظاهرين من سماء نيويورك.. فيديو ساخر يشعل غضب الملايين (شاهد)

أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا واسعا بعد نشره، اليوم الأحد، على منصته (تروث سوشيال) مقطع فيديو مولَّدا بتقنية الذكاء الاصطناعي، يظهر فيه مرتديا زي ملك يقود طائرة حربية تحمل شعار “الملك ترامب”، ويلقي منها القاذورات على حشود من المتظاهرين في ساحة تايمز سكوير بنيويورك.

الفيديو الذي وُصف بـ”الاستفزازي” جاء بعد احتجاجات ضخمة شارك فيها نحو 7 ملايين أمريكي في مختلف الولايات تحت شعار “لا للملوك”، وهي أكبر مظاهرة في يوم واحد ضد رئيس حاكم في التاريخ الأمريكي الحديث.

ترامب يستهزيء بالمظاهرات التي خرجت ضده ونشر ترامب فيديو ( أنيميشن) يقود طائرة حربية مكتوب عليها "الملك ترامب" ويقصف المتظاهرين في نيويورك بالقذارة.

مظاهرات مليونية

وخرج ملايين الأمريكيين، أمس السبت، في مسيرات حاشدة من نيويورك إلى سان فرانسيسكو احتجاجا على سياسات ترامب، ضمن حراك وطني واسع دعت إليه حركة “نو كينغز” (لا ملوك) التي تنادي بالدفاع عن الديمقراطية ورفض “الاستبداد الرئاسي”.

وشهدت جميع الولايات الأمريكية الخمسين أكثر من 2600 احتجاج، بعضها في المدن الكبرى مثل واشنطن وشيكاغو ولوس أنجلوس، وأخرى في بلدات صغيرة وحتى قرب منتجع مارالاغو بولاية فلوريدا حيث يمضي ترامب عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت الشرطة الأمريكية إنها لم تسجل أي اعتقالات رغم مشاركة أكثر من 100 ألف شخص في “تايمز سكوير” وحدها.