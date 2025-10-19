بيان عاجل من القسام بشأن اشتباكات رفح بعد الهجمات الإسرائيلية

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة.

وأوضحت الكتائب في بيان، ظهر اليوم الأحد، أنه ليس لديها أي علم بشأن الأحداث أو الاشتباكات التي وقعت في منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعَد “حمراء” وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الاتصال منقطع مع المجموعات التابعة للقسام هناك منذ استئناف الحرب في مارس/آذار الماضي، ولا تتوفر أي معلومات عن مصيرهم سواء كانوا قد استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة.

وشددت الكتائب على أنه لا علاقة لها بأي أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكنها التواصل مع أي من مقاتليها هناك، إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة.

غارات على رفح

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن سلاح الجو يشن هجوما في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين.

وأضافت “تعرضت آلية هندسية للجيش لإطلاق نار في رفح، مما دفع سلاح الجو إلى الرد بقصف مواقع في المنطقة وسط تبادل نيران مكثف”.

وزعم جيش الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات اتجاه قواته في رفح.

وأوضح الجيش أن سلاح الجو شن ضربات استهدفت مواقع في رفح بهدف القضاء على ما وصفه بـ”التهديد وتفكيك فتحات الأنفاق والهياكل العسكرية”.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لفلسطينيين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

والسبت، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 47 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المدنيين.