توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان في الدوحة

أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، توقيع اتفاق شامل لوقف إطلاق النار بين أفغانستان وباكستان في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في خطوة تهدف إلى ترسيخ السلام وحسن الجوار بين البلدين. وأكد المتحدث أن الطرفين يشيدان بجهود كل من قطر وتركيا في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق الهام.

وساطة قطرية تركية

وأكد مجاهد أن الاتفاق يؤكد الالتزام بالسلام وحسن الجوار، وحل القضايا العالقة بين البلدين عبر الحوار، وليس عبر التصعيد. ولضمان استمرارية الاتفاق وشفافية تنفيذه، يتضمن الاتفاق إنشاء آلية بإشراف البلدين الوسيطين (قطر وتركيا) لمتابعة تنفيذ جميع بنود الاتفاق الموقّع في الدوحة.

Press Release

Negotiations between representatives of the Islamic Emirate of Afghanistan and the Islamic Republic of Pakistan, held in Qatar, have concluded with the signing of a bilateral agreement.

في المقابل، أعرب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دارعن ترحيبه بالاتفاق الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية في الدوحة، مثمنا الدور البناء الذي قامت به قطر وتركيا في تسهيل المفاوضات. وأشارإلى التطلع لتدشين آلية مراقبة للاتفاق تكون قابلة للتحقق خلال الاجتماع القادم الذي ستستضيفه تركيا.

جولة مفاوضات في الدوحة

وأفادت وكالة الأنباء القطرية، باختتام جولة مفاوضات بين ممثلي أفغانستان وباكستان، في الدوحة بوساطة من قطر وتركيا، أسفرت عن توقيع اتفاقية ثنائية شاملة لوقف إطلاق النار. وقد أكدت أن الجانبين اتفقا على وقف فوري لإطلاق النار وإنشاء آليات تعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين.

وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن تطلعها لأن تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسا متينا للسلام المستدام في المنطقة.

علاقات جوار قوية وبناءة

وبموجب شروط الاتفاقية، يؤكد الجانبان التزامهما بالسلام والاحترام المتبادل، والعمل على الحفاظ على علاقات جوار قوية وبناءة. ويلزم الاتفاق الطرفين بحل جميع القضايا والنزاعات العالقة بينهما من خلال الحوار، بعيدا عن أي شكل من أشكال التصعيد.

كما تعهد الجانبان بعدم القيام بأي أعمال عدائية ضد الآخر، والامتناع عن استهداف القوات الأمنية والمدنيين والمنشآت التابعة للطرف الآخر.

عدم دعم الهجمات ضد باكستان

وفي إطار التعهدات الأمنية، تعهد الجانب الأفغاني بشكل خاص بعدم دعم الجماعات التي تشن هجمات ضد حكومة باكستان. ولضمان استدامة الاتفاق والتحقق من تنفيذه، توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة.

نزع فتيل الحرب

وشنت باكستان ضربات على الأراضي الأفغانية، الجمعة، ما أدى إلى مقتل 10 مدنيين على الأقل، بعد ساعات من انتهاء هدنة لمدة 48 ساعة بين البلدين الجارين.

وكان البلدان توصلا الأربعاء إلى هدنة بعد اشتباكات دامية استمرّت أياما، قبل أن يعود التوتر الجمعة، وقالت باكستان إنها ستستمر يومين، بينما قالت أفغانستان إن استمرارها يتوقف على عدم خرقها من الجانب الآخر.

وذكرت مصادر أمنية باكستانية، مساء الجمعة، أن إسلام آباد نفّذت “ضربات جوية دقيقة” على الأراضي الأفغانية ضد جماعة “إرهابية” متهمة بالمسؤولية عن هجوم وقع في وقت سابق من اليوم ذاته.