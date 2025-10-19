مجندة إسرائيلية تتدرب على إطلاق القنابل.. لقطات من “كوبر” تلهب المنصات (شاهد)

أظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تدريب مجندة إسرائيلية على إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الصحفيين الفلسطينيين، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة كوبر شمال رام الله بالتزامن مع موسم حصاد الزيتون.

وتبيّن الصور المجندة وهي تطلق القنبلة الأولى على مجموعة من الصحفيين في محاولة لمنعهم من تغطية الأحداث الجارية في البلدة.

جــنود إسرائيليون يدربون مجندة على إلقاء قنـابل الغاز تجاه الصحفيين والأهالي في بلدة كوبر شمالي رام الله#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/HZraOnQDIQ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 18, 2025

“من سيوقفهم؟”

وقد أثار المقطع المتداول موجة من التفاعل والتعليقات، إذ وصفت ماريا في أحد المنشورات على منصة إكس الإفلات من العقاب بأنه “يسمح باصطحاب مجرمي الحرب غير مدربين وتدريبهم على ارتكاب جرائم حرب في الوقت الفعلي”، وتساءلت “من سيوقفهم؟”.

في حين كتب جون توماس “إنهم مثيرون للشفقة، فهم لا يعرفون ماذا يفعلون، يطلقون النار بلا مبالاة على الصحفيين آخذين استراحة من إطلاق النار على الأطفال”.

أما ديان فعلّقت على صغر سن المجندة، قائلة “تبدو وكأنها في الثالثة عشرة من عمرها. تعليم الأطفال كيفية انتهاك القانون الدولي. إنهم يطلقون الغاز على الصحفيين”.

كما لفت مستخدمون آخرون إلى تناقض الصورة عند أسر مجندات في سياق الحرب، إذ قال أحدهم “عندما يتم أسرهن كأسيرات حرب، فجأة يصبحن طفلات ملائكيات بريئات مختطفات”. وعلَّق آخر “انظروا إلى هذه الطفلة التي يتم تعليمها كيف تكون إسرائيلية متوحشة”.