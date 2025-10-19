حماس ترد على قرار نتنياهو منع فتح معبر رفح وتوجه رسالة إلى الوسطاء

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “بمنع فتح معبر رفح حتى إشعار آخر يُعَد خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار، وتنكرا للالتزامات التي تعهّد بها أمام الوسطاء والجهات الضامنة”.

وأضافت الحركة في بيان، مساء السبت، أن “استمرار إغلاق معبر رفح، ومنع خروج الجرحى والمرضى وحركة المواطنين في الاتجاهين، ومنع إدخال المعدات الخاصة اللازمة في عمليات البحث عن المفقودين تحت الأنقاض، ومنع دخول التجهيزات والفرق المختصة بفحص الجثث والتأكد من هويتها، سيؤدي إلى تأخير عمليات انتشال وتسليم الجثث”.

وقالت حماس إن “استمرار الاحتلال في ارتكاب التجاوزات والاعتداءات، التي بلغت حتى الآن أكثر من 47 خرقا موثقا خلّفت 38 شهيدا و143 مصابا، يثبت مجددا نواياه العدوانية ومواصلة سياسة الحصار بحق أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، إذ يواصل مجرم الحرب نتنياهو اختلاق الذرائع الواهية لتعطيل الاتفاق والتنصل من التزاماته”.

وطالبت الحركة “الوسطاء والجهات الضامنة للاتفاق بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لفتح معبر رفح فورا، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق، ووقف جرائمه المستمرة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة“.

وفي وقت سابق السبت، أعلنت السفارة الفلسطينية في مصر إعادة فتح معبر رفح “لتمكين المواطنين الفلسطينيين المقيمين في جمهورية مصر العربية والراغبين بالعودة إلى قطاع غزة من السفر، وفق آلية التنسيق المعمول بها”.

وبعد وقت قليل من صدور البيان الفلسطيني، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه أمر بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر.

وذكر المكتب في بيان أن “معبر رفح لن يُفتح حتى تنفذ حماس التزاماتها بإعادة جثث المخطوفين”.

واحتل الجيش الإسرائيلي الجانب الفلسطيني من معبر رفح منذ مايو/أيار 2024.

وكررت حركة حماس مرات عدة نفيها مزاعم الاحتلال بشأن إعادة رفات الأسرى الإسرائيليين. وتقول إن الأمر قد يستغرق بعض الوقت لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية المدمرة.

وأكدت حماس أن استخراج تلك الجثث يتطلب معدات وأجهزة لرفع الأنقاض، وهي غير متوفرة حاليا بسبب منع الاحتلال دخولها.