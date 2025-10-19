حماس ترد على اتهامات الخارجية الأمريكية وتكشف “هذه هي الحقائق على الأرض”

رفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، ما ورد في بيان وزارة الخارجية الأمريكية بشأن “انتهاك وشيك” لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ووصفت الادعاءات الأمريكية بأنها باطلة وتتماهى مع الدعاية الإسرائيلية المضللة.

وقالت الحركة في بيان صحفي “ترفض حركة حماس الادعاءات الواردة في بيان وزارة الخارجية الأمريكية، وتنفي جملة وتفصيلا المزاعم الموجهة بحقها حول ‘هجوم وشيك’ أو ‘انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار’. إن هذه الادعاءات الباطلة تتساوق بشكل كامل مع الدعاية الإسرائيلية المضللة، وتوفر غطاء لاستمرار الاحتلال في جرائمه وعدوانه المنظَّم ضد شعبنا”.

الحقائق على الأرض

وأضاف البيان “إن الحقائق على الأرض تكشف العكس تماما، فسلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوَّرة، بما يؤكد تورط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن”.

وشددت حماس على أن “الأجهزة الشرطية في غزة، وبمساندة أهلية وشعبية واسعة، تقوم بواجبها الوطني في ملاحقة هذه العصابات ومحاسبتها وفق آليات قانونية واضحة، حماية للمواطنين وصونا للممتلكات العامة والخاصة”.

ودعت الحركة الإدارة الأمريكية إلى “التوقف عن ترديد رواية الاحتلال المضللة، والانصراف إلى لجم انتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، وفي مقدمتها دعم هذه العصابات وتوفير الملاذات الآمنة لها داخل المناطق الخاضعة لسيطرته”.

The United States has informed the guarantor nations of the Gaza peace agreement of credible reports indicating an imminent ceasefire violation by Hamas against the people of Gaza. This planned attack against Palestinian civilians would constitute a direct and grave violation… — Department of State (@StateDept) October 18, 2025

اتهامات أمريكية

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد حذرت، في بيان نُشر على حسابها الرسمي بمنصة إكس، من أن “حماس تخطط لهجوم وشيك في غزة يشكّل انتهاكا صارخا لاتفاق السلام” حسب وصفها، مضيفة أن واشنطن أبلغت الدول الضامنة بالتحركات المزعومة للحركة.

وختم البيان الأمريكي بالقول إن الولايات المتحدة “ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين في غزة وضمان استمرار وقف إطلاق النار”، مؤكدة التزامها بالتعاون مع الدول الضامنة للحفاظ على حالة التهدئة، بحسب البيان.