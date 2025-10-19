شاهد: القوات الأمريكية تقصف سفينة كولومبية وترامب يصف بيترو بأنه “زعيم مخدرات”

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الأحد، إن قوات أمريكية هاجمت سفينة مرتبطة بجماعة يسارية كولومبية، وذلك تزامنا مع وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الكولومبي غوستابو بيترو بأنه “زعيم مخدرات”.

وكتب هيغسيث عبر حسابه على منصة (إكس) أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) دمرت سفينة وقتلت 3 أشخاص يوم الجمعة “في منطقة مسؤولية القيادة الجنوبية الأمريكية” التي تشمل منطقة بحر الكاريبي”.

وقال هيغسيث إن السفينة تابعة لجماعة جيش التحرير الوطني اليسارية المتمردة ومتورطة في “تهريب مخدرات”، من دون تقديم أدلة على ذلك.

On October 17th, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel affiliated with Ejército de Liberación Nacional (ELN), a Designated Terrorist Organization, that was operating in the USSOUTHCOM area of responsibility. The… pic.twitter.com/1v7oR879LC — Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 19, 2025

وقال البنتاغون إنه ليس لديه ما يضيفه إلى ما ورد في منشور هيغسيث على إكس، الذي جاء بعد ساعات من اتهام ترامب نظيره بيترو عبر منصة تروث سوشيال بأنه “يشجع بقوة على الإنتاج الضخم للمخدرات” مشيرا إلى أن المدفوعات والإعانات الأمريكية لكولومبيا هي عبارة عن نهب.

ووصف ترامب في المنشور الرئيس الكولومبي بأنه “زعيم مخدرات”. وكتب بحروف كبيرة “اعتبارا من اليوم، لن يتم دفع هذه المدفوعات أو أي شكل آخر من المدفوعات أو الإعانات بعد الآن”. وليس من المعروف حتى الآن طبيعة المدفوعات التي يشير إليها ترامب.

وكانت كولومبيا في وقت من الأوقات من بين أكبر المتلقين لمساعدات أمريكية في النصف الغربي من العالم لكن تدفق تلك الأموال تقلص كثيرا فجأة هذا العام بعد إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو.إس إيد).

وتشهد العلاقات بين بوغوتا وواشنطن توترا منذ عودة ترامب إلى منصبه. وألغت الولايات المتحدة الشهر الماضي تأشيرة بيترو بعد انضمامه إلى مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في نيويورك وحثه الجنود الأمريكيين على عصيان أوامر ترامب.

وتعهد بيترو العام الماضي بتحجيم مناطق زراعة المخدرات في بلاده من خلال تدخل اجتماعي وعسكري ضخم لكن لم تظهر نتائج هذه الاستراتيجية حتى الآن.

وقال ترامب في سبتمبر/ أيلول الماضي إن الولايات المتحدة تعتقد أن دولا مثل أفغانستان وبوليفيا وبورما وكولومبيا وفنزويلا “لم تف بشكل واضح” بالتزاماتها وفق اتفاقات مكافحة المخدرات خلال العام الماضي.

وحمل ترامب القيادة السياسية لكولومبيا مسؤولية عدم الوفاء بالتزامات الدولة في مجال مكافحة المخدرات.