طيران الاحتلال يشن سلسلة من الغارات على خان يونس جنوبي قطاع غزة (فيديو)

شنت مقاتلات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الغارات على خان يونس، جنوبي قطاع غزة، اليوم الأحد.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن الغارات استهدفت مناطق عبسان الكبيرة وبني سهيلة وخزاعة، مضيفا أن ما جرى استهدافه حتى الآن عبارة عما تبقى من منازل للمواطنين.

وأظهرت صور ارتفاع أعمدة من الدخان الكثيف في عدة مناطق من خان يونس.

وفي السياق، قال مراسل الجزيرة مباشر إن 14 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب 30 على الأقل نتيجة للغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على مناطق مختلفة من القطاع منذ صباح اليوم الأحد.

وفي وقت سابق شن طيران الاحتلال غارات على عدة مناطق في قطاع غزة ردا على ما قال إنه هجوم تعرضت له قواته في رفح، أقصى جنوبي القطاع.

من جهتها، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة.

وأوضحت كتائب القسام في بيان، ظهر اليوم الأحد، أنه ليس لديها أي علم بشأن الأحداث أو الاشتباكات التي وقعت في منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعَد “حمراء” وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.