هيئة البث الإسرائيلية: سلاح الجو يشن هجوما في رفح بعد تبادل لإطلاق النار بين الجيش ومسلحين

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بأن سلاح الجو يشن هجوما في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين.

وقال مراسل الجزيرة مباشر إن مروحيات الاحتلال أطلقت بالونات حارقة في سماء رفح.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء مكالمة هاتفية مشتركة مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ومسؤولين عسكريين “لتقييم تطورات الأحداث وبحث طبيعة الرد المناسب على الخروق الأخيرة في قطاع غزة”.

ودعا وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير رئيس حكومة الاحتلال إلى إصدار أمر للجيش الإسرائيلي باستئناف القتال في قطاع غزة بكامل قوته.

وفي وقت سابق اليوم، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نُشر على حسابها الرسمي بمنصة إكس، من أن “حماس تخطط لهجوم وشيك في غزة يشكّل انتهاكا صارخا لاتفاق السلام” حسب وصفها، مضيفة أن واشنطن أبلغت الدول الضامنة بالتحركات المزعومة للحركة.

ورفضت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ما ورد في بيان الخارجية الأمريكية، ووصفت الادعاءات الأمريكية بأنها باطلة وتتماهى مع الدعاية الإسرائيلية المضللة.

وأضاف البيان “إن الحقائق على الأرض تكشف العكس تماما، فسلطات الاحتلال هي التي شكّلت وسلحت ومولت عصابات إجرامية نفذت عمليات قتل وخطف، وسرقة شاحنات المساعدات، وسطو ضد المدنيين الفلسطينيين، وقد اعترفت علنا بجرائمها عبر وسائل الإعلام والمقاطع المصوَّرة، بما يؤكد تورط الاحتلال في نشر الفوضى والإخلال بالأمن”.